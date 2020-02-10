حضور لافت لمتحجبة على هامش تظاهرة لنادي وستمنستر السنوي للكلاب في نيويورك

شارك آلاف الكلاب من نحو عشرين بلدا، في معرض نادي وستمنستر السنوي للكلاب الذي افتتح في نيويورك قبل أمس السبت، والذي يستمر ثلاثة أيام ويتوج في ختام مسابقات يوم الثلاثاء، بأحسن عرض للكلاب في ساحة حديقة ماديسون ولوحظ حضور ضيف ليس كغيره من الضيوف..

اللافت أن مشاركة مسلمين في مثل هذه المسابقات وغيرها في العالم نادرة نوعا ما، ومع ذلك فقد جاءت دعوة عليا تيلور، حارسة السجون السابقة المحجبة، وموظفة شرطة فيلادلفيا السابقة، لحضور إحدى تظاهرات نادي وستمنستر، وكان حضورها لافتا.

تعتبر عليا تيلور المرأة المحجبة الوحيدة، فيما يبدو، التي تشارك في أسبوع للموضة ينظمه النادي، وهي مصحوبة بكلبها الرشيق من فصيلة "السلوقي" الإفريقي الأصل والنادر في الولايات المتحدة، للتعريف به لدى الجمهور. ولدى علياء الآن ستة كلاب من هذه الفصيلة المعروفة بأنها كلاب صيد.

وتقول علياء إن أناسا كثيرين يعتقدون أن لباسها هو جزء من زي العرض مع كلبها، بينما حجابها في حقيقة الأمر هو لباسها العادي. وقد جذبت علياء البالغة من العمر 47 سنة انتباه أكثر من 25 مشاهد في عيد الشكر، وقد شوهدت مع كلبها وهي ترتدي الحجاب خلال المعرض الوطني للكلاب.

وتقول علياء إن الحجاب بالنسبة لها يتطابق مع مواصفات تواضع الإنسان المسلم، ولكنها لاحظت أن مسلمين كثيرين لا يشاطرونها الرأي، خاصة من متشددين يعتقدون أن الكلاب ليست نظيفة، بينما هي لا تعتقد في ذلك، بخصوص من يعد أوفى الكائنات للإنسان.

معظم المشاركين في العرض هم من الولايات المتحدة (2600 كلبا من 49 ولاية) إلى جانب 19 بلدا من بينها أستراليا واليابان وتايلند. وتعتزم عليا المشاركة مع كلبها المسمى "باهر"، في مسابقة العام المقبل.