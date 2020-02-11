إنقاذ أكثر من 100 مهاجر في عرض الساحل الإسباني والبحث عن عشرات المفقودين

أنقذت السلطات الإسبانية 119 مهاجرا غير نظامي من البحر، فيما اعتبر 67 في عداد المفقودين، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، ويعتقد أنهم كانوا على زورق مطاطي وأنهم غرقوا، بحسب السلطات البحرية الإسبانية.

وقال متحدث باسم الوكالة البحرية للانقاذ، إن عمليات البحث على الزورق المطاطي المفقود في مضيق جبل طارق علقت ليلا، ويفترض أن تبدأ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول لم يؤذن له بالتصريح باسمه في تقارير إعلامية، إنه يعتقد أن الزورق موجود في منطقة انقاذ تخص المغرب، وإن زورقين مطاطيين آخرين عثر عليهما في بحر البوران، وعلى متنهما 60 و59 مهاجرا من منطقة ماوراء الصحراء الإفريقية، وقد نزل جميعهم في جنوب شرقي مدينة مالغا الإسبانية. ويوجد من بين هؤلاء المهاجرين 26 امرأة و5 أطفال، وكانت صحتهم جيدة.

ويخاطر المهاجرون الأفارقة بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا على قوارب الموت، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بحثا عن حياة جديدة، بعد أن سئموا من الفقر أو العنف في بلدانهم.

وقد أضحت إسبانيا البوابة الأوروبية الرئيسية أمام المهاجرين سنة 2018، وقد تراجع أعداد المهاجرين إليها إلى النصف السنة الماضية بحساب أكثر من 26 ألف مهاجر في 2019، ولكن أعداد الزوارق المتجهة إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي ارتفع في الفترة الأخيرة.

وتلقت المغرب 140 مليون يورو من صناديق الاتحاد الأوروبي المالية سنة 2019، من أجل كبح جماح عمليات العبور غير النظامية للمهاجرين.