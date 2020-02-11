متحولة جنسيا ونجمة هولندية على يوتيوب ستقدم مسابقة "يوروفيجن" عبر الانترنت

أعلنت شابة هولندية تملك قناة شهيرة على موقع "يوتيوب" كشفت أخيراً أنها متحوّلة جنسياً، أنها ستقدّم عبر الإنترنت النسخة المقبلة من مسابقة "يوروفيجن" التي ستقام في روتردام الهولندية في أيار/مايو المقبل.

وقالت نيكي دي ياغر المعروفة باسم "نيكي توتوريلز" من خلال فيديو بثّ على "يوتيوب" المنصّة التي اكسبتها شهرة عالمية من خلال تقديمها دروساً في الماكياج "قولوا مرحباً لمقدّمة مسابقة يوروفيجن 2020 التي ستبث عبر الإنترنت".

ويتابع أكثر من 13 مليون شخص نيكي على "يوتيوب" و"إنستغرام".

وكانت نجمة "يوتيوب" البالغة 25 عاماً تقف إلى جانب المغني الهولندي دانكن لورنس، الفائز بمسابقة "يوروفيجن" العام الماضي التي أقيمت في تل أبيب.

وقال المنظّمون إن نيكي ستقدّم المسابقة عبر حسابات "يوروفيجن" على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".

وستظهر أيضاً على الشاشة أثناء مرحلتي النصف النهائي والنهائي، وستسجّل سلسلة من المقابلات مع مرشّحين من مختلف البلدان وستبث على "يوتيوب".

وتعدّ نيكي التي تعطي دروساً في طريقة وضع الماكياج عبر "يوتيوب" واحدة من الأشهر في هذا المجال، وقد شاركت مع العديد من النجوم الأميركيين بمن فيهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والمغنيتين ليدي غاغا وكايتي بيري.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت نيكي أنها متحوّلة جنسياً من خلال فيديو شاهده حتى الآن أكثر من 32 مليون شخص.