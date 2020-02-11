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إيطاليا

فيديو: مظاهرة في إيطاليا ضد احتجاز مصر لطالب بجامعة بولونيا

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو: مظاهرة في إيطاليا ضد احتجاز مصر لطالب بجامعة بولونيا
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Rai
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نظم عدد من الطلاب في إيطاليا مظاهرة لمطالبة السلطات في القاهرة بإطلاق سراح الطالب المصري باتريك جورج زكي الذي يدرس الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية.

واحتُجز زكي (27 عاماً) عقب وصوله إلى مطار القاهرة يوم الجمعة الماضي لقضاء عطلة قصيرة بتهم الدعوة للتظاهر بدون تصريح رسمي ونشر أخبار كاذبة.

وقال وائل غالي، محامي زكي، ومنظمة العفو الدولية إن زكي تعرض للضرب والتعذيب لساعات عقب احتجازه.

وتم تجديد احتجاز زكي لمدة 15 يوماً قيد التحقيقات بينما اكتفت وزارة الداخلية المصرية بالتصريح بأنه مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الإيطالية وذلك بعد مطالبة وزير الخارجية الإيطالي مصر بإطلاق سراحه.

ومطلع 2016 تم العثور على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً) المتخصص في دراسة الحركات النقابية مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في إحدى ضواحي القاهرة وهي القضية التي تظل دون حل حتى الآن.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب نقل جثمان الضحية إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وكان لقضية ريجيني تأثير كبير على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

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