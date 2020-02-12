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بابوا غينيا الجديدة

نجاة أربعة أشخاص تاهوا في المحيط الهادي 32 يوما

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
نجاة أربعة أشخاص تاهوا في المحيط الهادي 32 يوما
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أ ب
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نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم لنحو شهر في المحيط الهادئ من خلال تناول جوز الهند وشرب مياه الأمطار، في محنة أودت بحياة ثمانية من رفاقهم بينهم طفل، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء.

ويعتقد أن المجموعة، من مقاطعة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، أمضت 32 يوما في البحر.

وأوردت صحيفة "سولومون ستار نيوز" أن المجموعة انطلقت من بوغانفيل في 22 كانون الاول/ديسمبر للإحتفال بعيد الميلاد في جزر كارتريت على مسافة حوالى 100 كيلومتر.

لكن الناجي دومينيك ستالي قال إن قاربهم الصغير انقلب وأن عددا من أفراد المجموعة غرقوا.

وقد تمكن الباقون من إعادة قلب القارب، لكن مزيدا من الوفيات حصلت أثناء تقلّب القارب في المياه بسبب التيارات البحرية القوية.

وقال دومينيك للصحيفة "لم يكن باستطاعتنا فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إلا تركها في المياه"، مضيفا "توفي زوجان وتركا طفلهما وراءهما (...) إلا أنه واجه المصير نفسه أيضا" في وقت لاحق.

وأوضح ستالي أن عددا من سفن الصيد مرت بجوارهم دون أن تتنبه لوجودهم حتى باتوا في 23 كانون الثاني/يناير قبالة كاليدونيا الجديدة بعد انجراف القارب لمسافة حوالى ألفي كيلومتر.

وقالت الصحيفة إن مجموعة الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة تبلغ حوالى 12 عاما.

وقد أرسلوا إلى مستشفى هونيارا عاصمة جزر سولومون السبت الماضي حيث تلقوا العلاج من الجفاف.

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