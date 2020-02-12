التدخين وشرب القهوة في مكان العمل لهما ثمن..

أصدرت محكمة إسبانية حكماً يؤيد قرارًا تجاريًا يقضي بالخصم من ساعات العمل بالقدر الذي يقضيه الموظفون في استراحات التدخين أو شرب القهوة.

ويحل الحكم قضية لشركة إسبانية قررت أنه بعد تطبيق مراقبة الجدول الزمني الإلزامية بموجب القانون، سيتم خصم الوقت المخصص لهذه الأنشطة.

وبهذا القرار يمكن للشركة تطبيق هذه التغييرات على سجلاّت الدوام الجديدة من جانب واحد إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع مندوبين قانونيين عن العمال.

وطالب اتحاد نقابي (CCOO) بإعلان خصم وقت الاستراحات من ساعات العمل لاغيا، بحيث لا يؤثر على فترات التدخين وشرب القهوة وتناول الإفطار التي كانت حتى اللحظة تحتسب كوقت عمل خلال اليوم.

وبحسب ماري كروز فيسينتي، سكرتيرة العمل في اتحاد العمال فإن "التطبيق الأحادي للقانون يستلزم أيضًا تعديل اللوائح المعمول بها خلال وقت العمل اليومي في تلك الشركة" وتضيف: "لا يبدو لنا أن لوائح الشركة تتوافق مع القانون، وبالتالي قمنا بالطعن ضد هذا القرار المتخذ من جانب واحد".

كذلك تتفق معها آنا إوريوريكا، رئيسة نقابة مفتشي العمل، قائلة: "لا يجب احتساب الوقت الممتد بين لحظة دخول وخروج الموظف فقط كوقت عمل فعال، يجب علينا أيضاً حساب هذه الاستراحات. هل هذه الاستراحات تعتبر وقت عمل فعال فعلاً؟ هذا يعتمد على ما يمليه العقد أو الاتفاق".