بعد طول انتظار.. فيسبوك يطلق خاصية تقلل من مراقبته لأنشطتك خارج التطبيق

بعد الإعلان عن إطلاق خاصية تقلّل من مراقبة أنشطة المستخدمين خارج نطاق التطبيق في أغسطس – آب الماضي، أعلنت فيسبوك تفعيل الخاصية التي تمكن المستخدمين من تقليل تعقّب فيسبوك لأنشطتهم على الإنترنت.

ويستغرب العديد من المستخدمين ظهور إعلانات على فيسبوك لشركات كانوا قد دخلوا إلى مواقعها او اشتروا منتجات منها أو حتى تحدثوا عنها مع أصدقائهم أثناء استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

ويرجع ذلك لتزويد العديد من المواقع والشركات فيسبوك بمعلومات عن زبائنها ومرتادي مواقعها وهو ما يمكن فيسبوك من إظهار إعلانات خاصة بتلك الشركات والمواقع مباشرة عقب ولوج المستخدمين لها وهو ما يطلق عليه فيسبوك مصطلح "إضفاء الطابع الشخصي" على تجربة كل مستخدم.

وتفسر هذه العلاقة بين فيسبوك والشركات المختلفة - على سبيل المثال - ظهور إعلان لصفحة شركة إنتاج فني على حساب مستخدم قد انتهى للتو من مشاهدة مسلسل من إنتاج نفس الشركة.

وتتيح الخاصية الجديدة إمكانية غلق تتبع فيسبوك لأنشطة المستخدمين في أوقات عدم استخدامهم للتطبيق وذلك عبر توجه المستخدم إلى "الإعدادات" ومنها إلى "نشاطك خارج فيسبوك" ومنها إلى "تحكم في نشاطك خارج فيسبوك" حيث يمكنك غلق تتبع التطبيق خلال عدم استخدامه.

كما تمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من غلق الإعلانات على فيسبوك وفقاً للمعلومات المزودة بواسطة "شركاء الموقع" وهم يمثلون الشركات التي تُعلم فيسبوك بزيارتك لمواقعها عبر الإنترنت.

ومن المعروف أن تلك الإجراءات لن توقف تتبع فيسبوك لأنشطة المستخدمين بشكل كامل، إلا أنها تقلل من معرفته لكافة المعلومات الخاصة بما تفعله في حياتك الشخصية أثناء عدم استخدام التطبيق.