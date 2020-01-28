خبراء في السودان في محاولة لإنقاذ أسود الخرطوم "الهزيلة"

وصل خبراء من منظمة "فور باوز" التي تنشط في مجال حماية الحيوانات ورعايتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم للإطلاع على وضع أسود حديقة القرشي للحيوانات. وأجرى الخبراء فحوصات أولية على الأسود لتقييم حالتها الصحية حيث أجمعوا على أنّها تعاني من وضع سيء للغاية بسبب نقص الطعام وعدم توفر الدواء المناسب.

وأشار الخبراء إلى أن الأولوية الآن تكمن في تحسين الوضع الصحي للحيوانات وإيجاد حلّ لها على المدى الطويل، مؤكدين أن نقلها إلى مكان آخر ليس واردا في الوقت الحالي وأنّ الأولوية تكمن في تحسين وضعها. وأضحت المنظمة أنّ أسود حديقة القرشي كانت على شفا الموت بسبب الجوع حيث لم يتمكن المشرفون على الحديقة من إطعام الحيوانات ورعايتها بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد، وهو ما تسبب في موت الكثير من الحيوانات ونقل البعض الآخر منها إلى أماكن أخرى.

واعتبر الخبراء أن فحص الحيوانات ليس أمرا سهلا بسبب صعوبة التعامل معها حيث أشاروا إلى القيام بتدريب المشرفين عليها وتقييم احتياجات الحديقة وحالة الحيوانات وتحديد ما يمكن القيام به مع الأطباء البيطريين المحليين لمساعدتهم. وأكد الفريق أنه يسعى لتوفير حلول طويلة الأجل، وليس فقط إجراءات طارئة.

وأثار نشر صور لأسود هزيلة على مواقع التواصل الاجتماعي بحديقة القرشي بالخرطوم هذا الشهر استياء في جميع أنحاء العالم حيث دعا نشطاء ومنظمات إلى الاهتمام أكثر بوضع الحيوانات وقد انتشرت دعوات كثيرة لإنقاذ هذه الأسود؛ ما أدّى إلى توافد الزوار إلى الحديقة وجلب مواد غذائية وطبية. كما حاول البعض التبرع بالأموال إلا أن المسألة تبدو في غاية الصعوبة بسبب العقوبات الأمريكية على السودان.