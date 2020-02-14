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العراق

عراقيون يحيون ذكرى مرور 40 يومًا على مقتل قاسم سليماني

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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صورة كبيرة لقاسم سليماني في الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد
صورة كبيرة لقاسم سليماني في الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد   -  
حقوق النشر
أ ف ب
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تجمع الآلاف من العراقيين يوم الجمعة، لإحياء ذكرى مرور 40 يومًا على غارة أمريكية أودت بحياة اللواء الإيراني قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.

وتجمعت الحشود عند مقبرة في النجف حيث دفن المهندس.

وحمل المتظاهرون أعلام ميليشيا الحشد الشعبي، والأعلام العراقية أثناء سيرهم نحو المقبرة.

يجدر بالذكر أن سليماني والمهندس قتلا في هجوم أمريكي، بطائرة بدون طيار على مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

كان المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي، وهي قوات تضم مجموعة من الميليشيات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران. وكان أيضًا مؤسس جماعة كتائب حزب الله العراقية.

أما السليماني فقد كان قائد قوة فيلق القدس في إيران ومهندس تحالفاتها العسكرية الإقليمية.

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