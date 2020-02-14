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سوريا

شاهد: الثلوج تزيد من معاناة النازحين شمال غرب سوريا

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: الثلوج تزيد من معاناة النازحين شمال غرب سوريا
حقوق النشر
أ ب - Hussein Malla
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تشهد مدينة إدلب التي تخوض معارك عنيفة منذ كانون الأول/ديسمبر تساقطا كثيفا للثلوج على مخيمات النازحين.

وتظهر لقطات كاميرا مثبتة في طائرة مسيرة "درون" التابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأربعاء، مدى قساوة الطقس الذي يزيد من معاناة الآلاف من النازحين شمال غرب سوريا.

وتم تجريد أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم مع تقدم قوات الأسد إلى البلدات والقرى في منطقة إدلب في هجوم تدعمه روسيا.

وتعد منطقة إدلب السورية الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا، آخر منطقة يسيطرعليها المتمردون في بلد مزقته الحرب.

وتؤكد منظمة إنقاذ الطفولة إنّ 290.000 طفل نزح منذ تصاعد وتيرة العنف.

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