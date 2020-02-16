دخلت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان إلى معركة الانتخابات الخاصة برئاسة بلدية باريس حيث أعلنت ترشحها عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بعد انسحاب مرشح الحزب بنجامين غريفو، بعيد تسريب تسجيل فيديو له طابع جنسي. وزيرة الصحة الفرنسية تترشح لمنصب عمدة باريس بعد استقالة زميلها عن حزب الرئيس ماكرون.

وقالت أنييس بوزان خلال تقديم ترشيحها: " قررت اليوم تقديم ترشيحي لانتخابات عمدة باريس. سأدخل الانتخابات بقوة وبالتزام وجدية وتصميم. وسأمضي من أجل الفوز. لطالما عشت في هذه المدينة وفيها ولدت وعملت هناك وربيت أطفالي. أعرفها وأعرف مشاكلها وأعتقد أنه من الضروري حل تلك المشاكل بهدوء وبالإصرار".

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان الأحد ترشحها لرئاسة بلدية باريس عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بدلا من بنجامين غريفو، الذي انسحب بعد تسريب تسجيل فيديو حميم له.

وقالت بوزان التي اختارها حزب "الجمهورية إلى الأمام" وستغادر الحكومة، "سأفوز" في هذه الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس-آذار المقبل.

وكان المرشح المدعوم من الرئيس الفرنسي لرئاسة بلدية باريس بنجامين غريفو سحب ترشيحه الجمعة بعد نشر مقطع فيديو له طابع جنسي، ما كان له وقع الصاعقة في المعركة المحتدمة من أجل رئاسة بلدية العاصمة الفرنسية.

والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حاليا الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيسي للأغلبية الرئاسية في الانتخابات البلدية التي تجري الشهر المقبل.