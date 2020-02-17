شاهد: مباريات حامية لـ"كرة الثلج" اليابانية في الدائرة القطبية الروسية

مباريات ساخنة لـ"كرة الثلج"، شهدتها مدينة مورمانسك الروسية في الدائرة القطبية الشمالية، حيث لعب ثمانية عشر فريقاً في بطولتين؛ دوري المحترفين ودوري الناشئين.

"كرة الثلج" هي إحدى الرياضات التي تعود في أصولها إلى اليابان حيث تُعرف برياضة الـ"يوكيغاسين"، وفي الثمانينيات من القرن الماضي انتقلت هذه اللعبة إلى شمال روسيا.

ووفق قوانين اللعبة، فإن كل مباراة تقوم على ثلاث جولات، ويجب على اللاعبين إما "تدمير بعضهم البعض بكرات الثلج" أو خطف علم فريق الخصم، ومن ينفذ أحد الشرطين، يعدّ الفائز في المباراة.

يذكر أن الفائز في التصفيات الروسية، (محترفين وناشئين) سيمثل بلاده في بطولة "مورمانسك يوكيغاسين" التي من المقرر أن تستضيفها فنلندا ضمن البطولة الأوروبية للعبة التي يأمل منظموها أن تصبح رياضة شتوية رسمية ضمن الألعاب الأولمبية.