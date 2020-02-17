القضاء النرويجي يوجّه تهمتي القتل والإرهاب بحق مهاجم مسجد أوسلو

وجّه القضاء النرويجي تهمتي ارتكاب جريمة قتل والقيام بعمل إرهابي بحق رجل اقتحم أحد المساجد، في العاصمة أوسلو، عقب إقدامه على قتل ابنة زوج أمه، في شهر آب/أغسطس الماضي.

والنرويجي فيليب مانسهاوس (22 عاماً) كانت أقدم على قتل ابنة زوج أمّه يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن (17 عاما)، قبل أن يمضي إلى مسجد النور في إحدى ضواحي أوسلو حيث فتح النار داخل المسجد ما أدى إلى إصابة ثلاثة مصلين بجروح طفيفة، وقد وثق المتهم هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مانسهاوس في السابع من شهر آيار/مايو القادم في أوسلو، حيث ذكرت الشرطة أن قالت إن هناك ما يدّل على أن المشتبه به يعتنق أفكارا متطرفة ومناوئة للمهاجرين.

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية أن مانسهاوس استلهم عملية إطلاق النار داخل المسجد، من المتهم الأسترالي برينتون تارنت منفذ هجوم مسجدي كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، في شهر آذار/مارس الماضي، وأسفر الهجوم على مقتل 51 شخصاً داخل المسجدين.