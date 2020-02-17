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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: ترامب يجلب "الوحش" لسباق دايتونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -  
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أ ب
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أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الأحد، ثاني رئيس يحضر سباقات دايتونا 500 للسيارات، بعد أن شارك جورج دبليو بوش في السباق خلال عام إعادة انتخابه.

ودخلت سيارة الرئاسة الليموزين السوداء المصفحة والمعروفة بإسم "الوحش" إلى أرضية المضمار عند إعلان بدء السباق، وقامت بلفة كاملة في المضمار . وغرد ترامب صباح الأحد بأنه مستعد وسيكون السباق رائعا.

وخطط مكتب الحملة الدعائية لدونالد ترامب، بعرض إعلانات لإعادة انتخابه إضافة لرفع لافتة جوية بالقرب من الطريق السريعة أثناء بث قناة فوكس للسباق.

وتسعى الحملة لاستهداف جمهور السباق الذي تراوح عدده ب 100 ألف مشاهد إضافة لملايين المشاهدين على شاشة التلفاز.

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