شاهد: أول مهرجان للقطط في فيتنام

استضافت فيتنام يوم الأحد أول مهرجان وطني للقطط والذي ضم أكثر من 60 قطة أصلية.

ويقيم أكبر اتحاد في العالم للقطط العرض الإفتتاحي الذي يضم نحو 12 سلاسة مختلفة من القطط من بينها القط البريطاني قصير الشعر.

وتنافست القطط في المهرجان على جوائز مختلفة،من بينها جائزة أفضل 10 قطط صغار وكبار. إضافة إلى جائزة أفضل قط والتي بلغت قيمتها 430 دولارا.

وتزامن مهرجان القطط مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد ما دفع العديد من المشاركين إلى وضع أقنعة على خوفا من انتقال الفيروس .

وقال لودي آنه، نائب رئيس نادي فيتنام لعشاق القطط لوكالة فرانس برس في المعرض "هذا حدث لأصحاب القطط لإظهار حبهم لها، و كيف يعتنون بهم."

تمكنت سبع قطط من الفوز بلقب "الأفضل في سلالتها". كما حظي القط تيموسا باعجاب الجمهور والحكام الذين شاركوا في المهرجان.

وفرضت العاصمة الفيتنامية هانوي حظرا على أكل القطط في 2018، لكنها مازالت تُأكل في بعض المناطق البلاد.