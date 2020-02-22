بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف 2020: ذهبيتان من نصيب اليابان

في اليوم الأول من بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف 2020، عادت بطلة العالم لمرتين، اليابانية أوتا آبي إلى تألقها، آبي البالغة من العمر 19 عاما كانت قد فازت سنة 2017 لتصبح أصغر فائزة على الإطلاق في الحدث الرياضي العالمي للفيديرالية الدولية للجودو.

وهذه المرة، قادت أوتا آبي نفسها إلى نهائي غراند سلام بعد تغلبها على خصومها بسهولة لتقابل منافستها أموندين بوشار في مباراة الميدالية الذهبية.

الفرنسية Buchard هزمت آبي في أوساكا في نوفمبر الماضي، ولكن هذه المرة استطاعت آبي الانتصار في مباراة مثيرة انتهت بخمسة لواحد. الميدالية الذهبية كانت من نصيبها بينما نالت أموندين بوشار الميدالية الفضية.

وقد قالت أوتا آبي بعد فوزها:

"كنت أكثر توتراً في غراند سلام أوساكا، أما هذه المرة فكنت أكثر استرخاءً، وكنت مصممة على الفوز"

شقيق أوتا...فائز أيضا في البطولة

كما كان بطل العالم مرتين، شقيق أوتا، هيفومي، سعيدا على الأرض الألمانية، فهو الذي لم يهزم طوال التصفيات، وعاد في دوسلدورف ليؤكد أحقيته في اللقب من خلال فوزه بجدارة في النهائي على القوي المتألق الجورجي فازا مارجيلفاشفيلي.

من خلال تقنية أو غوشي الماهرة، حصل هيفومي على الذهبية الثامنة لبطولة غراند سلام.

قدم الميداليات السيد ياسوهيرو ياماشيتا، مدير تطوير الفيديرالية الدولية للجودو وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.

هيفومي آبي عبّر عن سعادته قائلا:

"سأجتهد دائما لنيل النقطة الكاملة Ippon، وقد كنت قادرًا على القيام بذلك في النهائي وهذا ما أدى بي إلى الفوز".

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متعة...فرجة...وإثارة

بعد تضييعها للميدالية الذهبية في باريس بفارق ضئيل، تغلبت الفرنسية شيرين بوكلي على البطلة العالمية فونا توناكي لتتصدر المركز الأول على المنصة في دوسلدورف.

أما في فئة أقل من 60 كلغ، فقد استطاع بطل العالم لثلاث مرات الياباني ناوهيسا تاكاتو تجاوز الدور نصف النهائي من خلال تصفياته الساحرة الرائعة، وحصل في النهاية على الميدالية الذهبية بشكل تلقائي، حيث لم يتمكن منافسه يانغ يانغ وي الصيني من الدخول إلى المباراة بداعي الإصابة.

قدم الميداليات السيد روبير فان دو فال Robert Van de Walle، البطل الأولمبي وسفير الفيديرالية الدولية للجودو.

وفي فئة أقل من 57 كيلوغراماً، حصلت الكندية جيسيكا كليمكيت على الميدالية الذهبية، بعد فوزها على الفرنسية سارة ليوني سيسيك.

أما الحركة المثيرة للدهشة في منافسة فنون الدفاع عن النفس: sod-tsurikomi-goshi، فقد أمتعنا بها الروسي عبد الجليل، ضمن غراند سلام دوسلدورف 2020