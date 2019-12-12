الإيطالي مانويل لومباردو يحقق أكبر إنجاز في مسيرته خلال بطولة الجودو العالمية للماسترز

قدم الياباني رايوجو ناغاياما عرضًا مذهلا في اليوم الأول من بطولة العالم للماستر للجودو وهي أحد أهم البطولات التي يتنافس على الفوز فيها جميع الرياضيين.

وتغلب ناغاياما في النهائي على الإسباني غاريغوس، ليحقق الذهب بعدما غاب عن التتويج طيلة العامين الماضيين.

وبهذا الفوز يكون الياباني ضمن مكان له في اولمبياد طوكيو 2020

وكانت نجمة البطولة في اليوم الأول ديستريا كراسنيكي من كوسوفو.

فبعد حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في وقت سابق من هذا العام، خطفت الذهب في تشينغداو الصينية.

وتمكنت الكوسوفية من التغلب على منافستها المنغولية غانباتار بتنفيذها لهجوم قوي.

وباتت ديستريا خصما يحسب له ألف حساب في مختلف البطولات في فئة وزن أقل من 48 كغ.

وفي فئة أقل من 52 كغ، فازت أي شيشيم بالذهب، بعدما هزمت الفرنسية أماندين بوشارد في النهائي.

بالعودة للرجال فقد حقق مانويل لومباردو من إيطاليا الفوز الأكبر في مسيرته حتى الآن، حيث فاز على المنغولي خرلين جانبولد بحركة كاتا غوروما، وحصل على أول ميدالية له في بطولة الماسترز.

كما حققت الكورية الشمالية كيم جين أي فوزا رائعا بعد تغلبها على مومو تاماوكي من اليابان، وكانت السعادة بادية على الكورية التي أصبحت بطلة العالم في وزن أقل من 57 كغم.

وكانت لقطة اليوم في مباراة الميدالية البرونزية لفئة أقل من 52 كغم، حيث أصبحت ديورا كلديوروفا أول أوزبكستانية تحصل على ميدالية في بطولة الماسترز العالمية.