اليابانية نابيكورا تذهل عالم الجودو بفوزها على بطلة العالم أربع مرات الفرنسية أغبنينو

شهد اليوم الثاني من بطولة العالم للجودو في تشينغداو حماسا من قبل الجمهور لمتابعة أفضل المباريات التي جمعت ابطالا كبارا في عالم اللعبة من الجنسين.

في منافسات السيدات

لم يخل نهائي السيدات لفئة أقل من 63 كغ من التشويق، حيث صنعت اليابانية نابيكورا نامي مفاجأة من العيار الثقيل عندما فازت على بطلة العالم أربع مرات الفرنسية كلاريس أغبنونو، في نزال قوي ومثير.

واعتلت نابيكورا بفوزها هذا منصة الكبار لتصبح رقم واحد في اللعبة لدى السيدات في اليابان.

أما في فئة أقل من 70 كغ أظهرت الهولندية كيم بولينغ أداء مبهرا أكدت علو كعبها خلال المباراة ما مكنها من الوصول إلى النهائي.

ولم تكن أجواء بطولة الماسترز غريبة على بولينغ التي أحرزت اللقب ثلاث مرات، وبدت أنها متعطشة للقب رابع.

وفازت الهولندية على مواطنتها سان فان ديجكي، بتنفيذها لحركة وازا آري في النهائي.

وقالت بولينغ " أفضل الهجوم ولكنه أيضا مشكلتي، لأنه في بعض الأحيان من الأفضل عدم الهجوم وانتظار الخصم، هناك لاعبون جيدون في هذا الأمر، لكنني لست منهم، لأنني لا أعرف كيف استغل الفرصة من هجوم معاكس".

في منافسات الرجال

رجل اليوم الثاني من بطولة الماسترز كان البلجيكي المتوج بالفضة في بطولة العالم ماتيس كاسي.

وخاض ماتياس نزالات قوية أسقط فيها خصومه الواحد تلو الآخر إلى غاية وصوله إلى النهائي.

وتغلب البلجيكي في نزاله الآخير على الاسرائيلي ساجي موكاي لينهي العام بلقب الماستر عن جدارة.

وصرح ماتيس " ابليت بلاءً حسناً في ثلاث مسابقات شاركت فيها هذا العام، حصلت على اللقب الأوروبي والمرتبة الثانية في بطولة العالم، ثم هنا في بطولة الماستر"

وأضاف " إنها سنة رائعة حقا، لم أكن لأحلم بها في بداية العام. لكنني سعيد حقًا لأن تدريبي يؤتي ثماره وأتطلع إلى العام القادم"

وكان الجودوكا الياباني بطل العالم السابق هاشيموتو سويشي في أحسن حالاته عندما أبدع في تنفيذ غيبون قوية ضد خصومه، واستحق أن يتوج بالذهب في بطولة الماسترز لفئة أقل من 73 كغ.

حركة اليوم الثاني من بطولة الماستر المختارة كانت للفائزة بالفضة في فئة أقل من 70 كغ، سان فان ديجكي، ونفذت الهولندية أيبون استعراضيا على منافستها الإسبانية برنابو ماريا، المتوجة بلقب العالم مرتين.