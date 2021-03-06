اليابان تواصل حصد الذهب لليوم الثاني على التوالي في بطولة غراند سلام للجودو في طشقند

في اجواء احتفالية وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريومس فيزر انطلقت منافسات اليوم الثاني لبطولة غراند سلام للجودو في طشقند.

وكانت سيدة هذا اليوم اليابانية تاشيرو ميكو التي أظهرت مهارات عالية خلال الأدوار الاولى.

وفازت تاشيرو بذهبية وزن أقل من 63 كغ، لترفع حصيلة اليابان إلى 5 ميداليات في البطولة و تتوج بخماس لقب شخصي لها في غراند سلام

وقالت تاشيرو "لم يكن هناك معنى كبير لاحتفالي-بالفوز- لكنني ابتعدت عن المنافسة لمدة عام وأظهرت مشاعري بشكل عفوي على هذا النحو لأنني كنت أشعر بالقلق لعدم المنافسة لسنة ".

وافتك المصارع الإيطالي كريستيان بارلاتي أول ميدالية ذهبية له في بطولة غراند سلام وتغلب بارلاتي على بطل العالم السابق الياباني ناغاسي في نصف النهائي.

وفي المباراة النهائية هزم منافسه الأوزبكي بولتابوييف في الوقت الذهبي من المباراة من خلال حركة وازاري متبوعة بأوتشي غاري وسط دهشة عشاق المصارع المحلي.

وقال بارلاتي عقب التتويج "إنه شعور خاص، لأنها كانت سنة كاملة دون الجمهور وأنا سعيد بهذه الأجواء. إنها مميز للغاية ".

بوزن أقل من 73 كغ احتل المنغولي تسند أوشير الصدارة على منصة التتويج لفوزه بالذهبية وسلمه ميداليته الذهبية النائب الأول لوزير الثقافة البدنية والرياضة رافشان إيرماتوف.

و في وزن أقل من 70 كغ عاد الذهب لليابان مرة أخرى من خلال بطلة العالم مرتين أري تشيزورو، التي أثبتت قوتها وتفوقها في اللعبة وحقتت الميدالية السادسة لبلدها في هذه البطولة.

واستلمت ميداليتها من قبل رئيس اللجنة الأولمبية لأوزبكستان رستم شوابدرا خمينوف.

وفي اليوم الثاني من البطولة قدمت أوزبكستان فريقا متكاملا من الرياضيين وحققت أربع ميداليات حتى الآن، و أعجب الجمهور المحلي بالأداء المذهل لمصارعيه طوال اليوم ، خاصة أداء صاحب الميدالية البرونزية غولنوزا ماتنيازوفا.