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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي تركي بقصف لقوات النظام السوري في إدلب

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بقلم:  Euronews
مقاتلون مدعومون من تركيا في قرية النيرب في إدلب 20 فبراير 2020
مقاتلون مدعومون من تركيا في قرية النيرب في إدلب 20 فبراير 2020   -  
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أ ب - Ghaith Alsayed
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قتل جندي تركي السبت في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والمتشددة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة عبر تويتر إن الجندي أصيب بقصف لدبابات الجيش السوري قبل أن يقضي لدى نقله الى المستشفى.

وبذلك، يرتفع إلى 17 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في شمال غرب سوريا منذ بداية الشهر.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد سابقاً باستهداف القوات السورية "في كل مكان" إن تعرض جنوده لأذى، وهدد بشن عملية عسكرية وشيكة في شمال غرب سوريا لإجبار القوات السورية على الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية إن لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها خلال شباط/ فبراير الجاري.

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