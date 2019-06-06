طائرات مسيّرة لنقل الطرود في ثلاثين دقيقة فقط .. آخر ابتكارات أمازون

تخطط شركة التسوق العملاقة عبر الإنترنت "أمازون" إلى إطلاق خدمة توصيل الطرود والطلبيات إلى منازل المتسوقين بواسطة استخدام طائرات مسيّرة. "أمازون" لم تحدد موعد انطلاق الخدمة الجديدة كما لم تحدد أماكن تسليم الطائرات بدون طيار، لكنها أشارت إلى أن الخدمة سيتمّ إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت "أمازون" أن طائراتها الجديدة بدون طيار تعتمد على استخدام رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي للكشف عن الأشخاص وتجنب الجدران وحبل نشر الثياب في الأفنية الخلفية للمنازل عند الهبوط.

وأكدت الشركة أن تلك الطائرات تعمل بالطاقة الكهربائية ويمكن أن تطير لمسافات قد تصل إلى 15 ميلا، كما يمكنها حمل طرود يصل وزنها إلى كيلوغرامين، وهو ما أكده جيف ويلكي، المدير التنفيذي لإدارة العملاء بشركة "أمازون" حيث قال: "لقد عملنا جاهدين لبناء طائرات بدون طيار تعمل بالكهرباء بشكل كامل ويمكنها التحليق لمسافة 24 كيلومترا وتوصيل الطرود التي يقل وزنها عن 2.3 كيلوغراما إلى العملاء في أقل من 30 دقيقة". وأضاف: "بمساعدة شبكتنا للتنفيذ والتسليم ذات المستوى العالمي، نتوقع توسيع نشاطنا بسرعة وكفاءة، لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار للعملاء في غضون أشهر".

وأشار جيف ويلكي خلال الكشف عن خطط "أمازون" في مؤتمر بمدينة لاس فيغاس بكاليفورنيا الأمريكية إلى أن الطائرات بدون طيار لن تشكل تهديدا للناس أو الحيوانات على الأرض.

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