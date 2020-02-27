شاهد: فيروس كورونا ينشر الرعب بالنجف ويشل حركة السياحة الدينية بالعراق

تسبب فيروس كورونا الجديد في شل السياحة الدينية في مدينة النجف الشيعية التي تقع على بعد 156 كليومترا من العاصمة العراقية بغداد.

وأغلقت السلطات العراقية الإثنين، ضريح الإمام علي ذا القبة الذهبية. وتأتي هذه الخطوة النادرة في الوقت الذي أعلن فيه العراق عن تسجيل أول إصابة بالفيروس الجديد "كوفيد-19" لطالب إيراني يبلغ من العمر 22عام في مدينة النجف.

وأصبحت الفنادق المخصصة للحجاج شبه خالية بعد أن أغلقت السلطات العراقية حدودها الجنوبية مع إيران.

وقال صائب أبو غنيم، رئيس جمعية الفنادق والمطاعم في النجف "إنه تم إغلاق 300 من أصل 350 فندق في المدينة". وأضاف "عدد الزوار الإيرانيين سابقا تجاوز 4000 شخص في اليوم، لكن الآن لا يوجد أي زائر هنا وجميع الفنادق فارغة ومخيفة".

وصارت الفنادق المتبقية تعمل بنسبة 5% جراء غلق الحدود وحظر الدخول إلى البلاد.

وأشار أبو غنيم "الوضع التجاري في النجف كان في وقت سابق يعاني جراء الإحتجاجات في بغداد و الآن أصبح منهارا تماما بسبب تفشي الفيروس".