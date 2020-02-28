الصين تستعين ب"جيش البط" لمحاربة الجراد

أعلنت الحكومة الصينية أنها بصدد إرسال 100 ألف بطة للمساهمة في جهود القضاء على الملايين من الجراد الصحراوي الذي دمر المحاصيل الزراعية في باكستان.

وقالت باكستان في وقت سابق من هذا الشهر إن اعداد الجراد القادم من شرق إفريقيا هي الأعلى منذ عقدين مما سبب تلفاً ضخماً بالمحاصيل.

وطبقاً للخبراء الصينيين، تلتهم البطة الواحدة حوالي 200 من الجراد يومياً وهو ما يساهم في القضاء عليها في وقت قصير.

وقال لو جي، وهو باحث بأكاديمية جيجيانغ الصينية للعلوم الزراعية، إن البط يعتبر في هذه الحالة "سلاح بيولوجي".

وأضاف: "البط يفضل البقاء ضمن مجموعة واحدة وهو ما يسهل عملية السيطرة عليه مقارنة بالدجاج".

ومن المقرر أن تجري الحكومة الصينية تجربة لاستخدام البط في القضاء على الجراد في إقليم غرب جينجيانغ خلال الأشهر القليلة القادمة ومن ثم يتم شحنهم إلى الأقاليم الباكستانية الأكثر تضرراً من الجراد في السند وبلوشستان والبنجاب.

"Duck troops" gather at the border to face locust swarms pic.twitter.com/1J4r3dmmJk — CGTN (@CGTNOfficial) February 19, 2020

إلا أن علماء آخرين شككوا في قدرة البط على القيام بتلك المهمة في بيئة جوية باكستانية مختلفة عن الصين.

وطبقاً للبروفيسور جان لونغ، عضو الفريق البحثي الصيني الذي سيتوجه إلى باكستان، استخدام البط في محاربة الجراد ليس بالأمر الجديد ويتم اتباعه منذ مئات السنين ولكن "البط يعتمد بشكل أساسي على المياه وفي صحراء باكستان ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير" وتشح المياه، بحسب وصف لونغ.