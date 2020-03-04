شاهد: تفكيك وحرق 3.6 أطنان من آكلي النمل الحرشفي في ساحل العاج

أحرق مسؤولون في ساحل العاج يوم أمس الثلاثاء ثلاثة أطنان من حراشف حيوانات آكل النمل الحرشفي وهي أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في العالم.

فقد ضبطت الحراشف خلال عمليات دهم عامي 2017 و2018 وقبض اثرها على 20 شخصا.

وأعلنت بكين حظرا تاما على بيع حيوانات آكل النمل الحرشفي واستهلاكه بعد ظهور فيروس كورونا الجديد.

وهذه الثدييات المتقشرة التي اعتبر الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة أنها مهددة بالانقراض تعتبر طعاما شهيا تقليديا في أنحاء الصين وفي معظم دول جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الغابات الان ريشار دونواهي بعد إحراق ثلاثة أطنان من الحراشف في أبيدجان "كانت شبكة تهريب دولية وتم تفكيكها وحرق 3.6 أطنان من حراشف آكلي النمل الحرشفي".

وأوضح أن قيمة الحراشف كانت تساوي "الملايين" مضيفا "نحن نحارب الصيد الجائر وكذلك الاتجار بالأنواع المحمية".

وتابع "في آسيا، يمكن أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ألف دولار".

وتم حظر الاتجار بحيوانات آكل النمل الحرشفي بموجب اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض.

ويقدر الصندوق العالمي للطبيعة قيمة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية بنحو 15 مليار دولار سنويا خصوصا في الأسواق الآسيوية المزدهرة.