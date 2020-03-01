35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

شهدت الحصيلة اليوميّة لوفيّات فيروس كورونا الجديد في الصين الأحد انخفاضًا طفيفًا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة.

غير أنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعًا، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت. وحالات الوفاة التي تأكّدت الأحد، سُجِّلت كلّها، باستثناء واحدة، في مقاطعة هوباي التي تُعَدّ عاصمتها ووهان مركز تفشّي الفيروس.

كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة الأحد أنّها سجّلت 376 إصابة جديدة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّراً من جرّاء الفيروس بعد الصين. ونحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وحضّت الحكومة الناس على تجنّب التجمّعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمّى أو الصعوبات التنفّسية.

وفاة أول حالة في أستراليا

توفّي رجل أسترالي يبلغ من العمر 78 عامًا كان أحد ركّاب سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" التي تم اخضاعها لإجراءات حجر صحي بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا على متنها. وبات الرجل أول ضحية للفيروس في استراليا بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الأحد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الأسترالية إن الرجل توفي في وقت مبكر من صباح الأحد في مستشفى في بيرث وما زالت زوجته البالغة من العمر 79 عامًا والتي أصيبت اأضا بالفيروس على متن السفينة موجودةً بالمستشفى.

ايرلندا تسجل أول إصابة

أعلنت الحكومة الايرلندية السبت عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا. وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق أيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس. وأشارت إلى أن هذه الإصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) في شمال ايطاليا".

وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الأشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من أجل "إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار" الفيروس. وقال وزير الصحة سايمون هاريس "نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير".

أول إصابة في لوكسمبورغ

تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت. وقالت لينير خلال مؤتمر صحفي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا في بلجيكا. وأضافت ان المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".

وأشارت الوزيرة إلى أنّ هناك أبحاثًا جارية "لتحديد الأشخاص" الذين كان المريض على اتّصال معهم. وتمّ عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكنّ عائلته لم تظهر عليها أيّ أعراض.