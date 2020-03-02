الحصيلة العالمية لوفيات كورونا القاتل تتجاوز 3 آلاف وإصابات جديدة بمصر والجزائر

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة. كما تسبب الفيروس في إصابة أكثر من 88 ألف شخص في نحو 60 بلدا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

وحضّت منظمة الصحة العالمية الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بالفيروس والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية تشخيص الإصابة في مراحلها الأولى و"تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، توفير الرعاية للمصابين بعوارض مرض خفيفة، ورعاية قصوى للمصابين بعوارض حادة".

الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وتم تسجيل 202 اصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد اصابات يومي منذ نهاية كانون الثاني/يناير، بما في ذلك 6 حالات اصابة فقط خارج هوباي.

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الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، هذا الاثنين، أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 3 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابتين تم تسجيلهما في ولاية البليدة الواقعة شمال البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 53 وابنتها البالغة من العمر 24 عاماً، مضيفة أنه جرى التكفل بالحالتين ووضعهما تحت الحجر الصحي.

كوريا الجنوبية

سجلت 476 اصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الاصابات الى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين.

كما تم الاعلان عن أربع وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات الى 22 في البلاد.

ap Kim Hyun-tai

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة الجديدة سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.

إندونيسيا

أعلن الرئيس الأندونيسي جوكو ويديدو، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحالتين هما لامرأة تبلغ من العمر 64 عاماً وابنتها 31 عاماً، واللتان كانتا على اتصال بسائح ياباني.

ap

لبنان

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانيّة، الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين 10.

وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان أنّ "الحالات الجديدة الثلاث هي لأشخاص أتوا سابقا على متن طائرات قادمة من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري".

ap Hassan Ammar

الولايات المتحدة الأمريكية

توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الاميركية.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

ap Elaine Thompson

كما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك بحسب ما اعلنت السلطات الصحية الاحد، مشيرة الى ان المصابة امرأة في الثلاثين من العمر اقامت بالاونة الاخيرة في ايران.

ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها، وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك انها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الأحد، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي. وقامت السلطات تم بإحالة المصاب إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

إيطاليا

سجلت ايطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما اعلنت السلطات الصحية الاحد.

ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص اصابة نحو 1700 شخص في البلاد. وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.

كما شهدت ايطاليا الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا وفينيتو.

ap Claudio Furlan/LaPresse

ومن بين 779 مريضا كانوا لا يزالون الاحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما اوضح المسؤول عن الحماية المدنية انجيلو بوريلي الاحد.

وأجرت ايطاليا حتى الان فحوصات بلغت 21127، أي اكثر بكثير من التي اجراها جيرانها الاوروبيون، وهو اجراء اتخذته السلطات الايطالية بهدف معرفة المزيد عن دخول الفيروس الى البلاد.

وتظهر الاحصاءات الايطالية ان 83 شخصا تعافوا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.

إسرائيل

كما أعلنت إسرائيل رصد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة مساء الأحد إن 2 من المصابين عادا من إيطاليا، في حين أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل، مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.

إيران

وسجلت إيران 11 وفاة اضافية ما رفع الحصيلة الرسمية الى 54 وفاة على الأقل. وبلغ العدد الاجمالي وفق السلطات 978 اصابة، بينها 385 جديدة.

ap Anmar Khalil

ألمانيا

وفي ألمانيا ارتفع عدد الاصابات الاحد الى 129 حالة حتى الآن.

فرنسا

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 130 توفي منهم اثنان. ومنعت التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة آلاف شخص في أماكن مغلقة وكذلك بعض الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق. وفي العاصمة باريس، أغلق متحف اللوفر الأحد أبوابه.

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المجر

أعلنت المجر تعليق الدخول إلى مخيمات طالبي اللجوء المقامة في "منطقة العبور" داخل أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما رفعت تركيا القيود التي كانت تفرضها على توجّه المهاجرين إلى أوروبا.

وسيتم تعليق الدخول إلى مناطق العبور التي تضم مستوعبات بنيت عند الحدود مع صربيا، وذلك "بهدف حماية الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلبات اللجوء والبالغ عددهم 321 شخصا يتواجدون حاليا داخل المخيم"، بحسب باكوندي.

ويسمح أسبوعيا لقلة قليلة فقط من طالبي اللجوء بدخول المخيمات التي تنتقدها بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وغالبية المهاجرين إلى أوروبا هم من الأفغان والفلسطينيين والإيرانيين، وليس من السوريين، وقد يكون كثر من بينهم عبروا إيران، التي تعد بؤرة للفيروس.

ولم تسجل المجر أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.