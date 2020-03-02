كلوبوشار تنسحب من سباق ترشح الديمقراطيين وتعلن تأييدها بايدن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين نية المرشحة الديمقراطية إيمي كلوبوشار الانسحاب من يباق الرئاسة الأمريكي ودعم المرشح جو بايدن.

ويأتي الإعلان عشية "الثلاثاء الكبير" الذي تصوت فيه 14 ولاية لاختيار المرشح الديمقراطي الذي سيخوض السباق أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

وقالت نيويورك تايمز وشبكات من بينها "إن.بي.سي نيوز" إن كلوبوشار (59 عاماً) وعضو مجلس الشيوخ الوسطية ستنسحب وستتوجه إلى دالاس في ولاية تكساس، للانضمام إلى بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق في مهرجان انتخابي في وقت لاحق الإثنين.

وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الأخيرة السبت في ولاية ساوث كارولاينا، يدخل بايدن "الثلاثاء الكبير" بزخم لينافس المرشح اليساري بيرني ساندرز على الفوز بترشيح الحزب للشخصية التي ستواجه ترامب.