عاجل
This content is not available in your region

الولايات المتحدة الأمريكية

كلوبوشار تنسحب من سباق ترشح الديمقراطيين وتعلن تأييدها بايدن

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
كلوبوشار تنسحب من سباق ترشح الديمقراطيين وتعلن تأييدها بايدن
حقوق النشر
أ ب - Steve Helber
حجم النص Aa Aa

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين نية المرشحة الديمقراطية إيمي كلوبوشار الانسحاب من يباق الرئاسة الأمريكي ودعم المرشح جو بايدن.

ويأتي الإعلان عشية "الثلاثاء الكبير" الذي تصوت فيه 14 ولاية لاختيار المرشح الديمقراطي الذي سيخوض السباق أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

وقالت نيويورك تايمز وشبكات من بينها "إن.بي.سي نيوز" إن كلوبوشار (59 عاماً) وعضو مجلس الشيوخ الوسطية ستنسحب وستتوجه إلى دالاس في ولاية تكساس، للانضمام إلى بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق في مهرجان انتخابي في وقت لاحق الإثنين.

وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الأخيرة السبت في ولاية ساوث كارولاينا، يدخل بايدن "الثلاثاء الكبير" بزخم لينافس المرشح اليساري بيرني ساندرز على الفوز بترشيح الحزب للشخصية التي ستواجه ترامب.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox