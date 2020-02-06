وفاة "باباي" القاتل المأجور والذراع الأيمن لبارون المخدرات بابلو إسكوبار

أعلنت مصلحة السجون الكولومبية اليوم الخميس عن وفاة القاتل المأجور جون جايرو فيلاسكويز الشهير باسم "باباي" والذي عمل لمصلحة بارون المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار بمرض السرطان الذي أصيب به نهاية العام الماضي.

واعترف "باباي" بقتله ما لا يقل عن 300 شخص والمساعدة في تنسيق قتل ثلاثة آلاف آخرين شكلوا تهديداً لعمل إسكوبار خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقضى باباي 23 سنة خلف القضبان قبل الإفراج المشروط عنه عام 2014 حيث اشتهر بعدها كمؤلف مذكرات ومنتج لفيديوهات على موقع يوتيوب عبر فيها عن العديد من آرائه السياسية المعادية لليسار.

كذلك عبر باباي في وقت ما عن رغبته الترشح لمقعد في البرلمان الكولومبي قبل أن يعاد القبض عليه عام 2018 بعد سهرة قضاها مع مهرب مخدرات مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشتهر باباي بالحديث عن جرائمه بدم بارد قائلاً إنه ارتكبها ببساطة لأنه "قاتل محترف".

واعترف باباي بالمشاركة في بعض من أبرز الجرائم المرتكبة في كولومبيا مثل مقتل المرشح السياسي لويس كارلوس غالان والصحفية ديانا تورباي.

ولطالما تباهى باباي بولائه المطلق لإسكوبار، قائلاً إنه سيتبعه دون تفكير إذا عاد إمبراطور المخدرات الشهير للحياة.

وقُتل إسكوبار في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن عام 1993.