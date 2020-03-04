شاهد: صور جوية للدمار الذي تسببت به الزوابع في ولاية تينيسي الأمريكية

ارتفعت حصيلة ضحايا الزوابع العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي الأمريكية الثلاثاء إلى 22 قتيلاً على الأقل. وتسببت الزوابع بأضرار في 140 مبنى وأدت إلى دفن الناس في أكوام من الركام والأقبية المحطمة.

وأظهرت صور ولقطات مساحات شاسعة تغطيها الجدران والأسقف المحطمة، إضافة إلى خطوط كهرباء مقطوعة وأشجار مكسورة ضخمة.

وتقول السلطات إن العديد من الضحايا أصيبوا قبل أن يتمكنوا من الخروج من الفراش.

وتم إغلاق المدارس والمحاكم وخطوط النقل ومبنى الولاية.

وألحقت الزوابع أضراراً بأكثر من عشرة مراكز اقتراع، مما أجبر الناخبين في يوم "الثلاثاء الكبير" على الانتظار في طوابير طويلة في مواقع بديلة.