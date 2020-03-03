سقوط 19 قتيلاً على الأقل بسبب زوابع عنيفة في تينيسي الأميركية

قضى 19 شخصاً على الأقل بسبب زوابع عنيفة ضربت ولاية تينيسي الأميركية وخصوصاً منطقة ناشفيل، وفق ما أفادت به أجهزة الطوارىء في الولاية اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الحالات الطارئة في تينيسي إن فرق الإغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني أن حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الإثنين-الثلاثاء مرشحة للارتفاع.

ونتج عن العاصفة تدمير ما لا يقل عن 40 منزلاً في ناشفيل، وفقاً لإحصاءات الشرطة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (أكيو ويذر) إن العاصفة بدت وكأنها كبيرة جداً مضيفة أنها ستجري المزيد من الاختبارات اليوم الثلاثاء لتحديد مدة قوتها بشكل رسمي.

العاصفة هي الثالثة التي تحدث مثل هذا الدمار في ناشفيل بعد إعصارين سابقين في أعوام 1933 و1998.