"تنكّر بزيّ امرأة وأطلق النار على عائلته".. ماذا حدث خلال مباراة هوكي أمريكية؟

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع مساء الاثنين خلال مباراة هوكي للشباب في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وكان مطلق النار، روبرت دورجان المعروف أيضًا باسم روبيرتا إسبوزيتو، من بين القتلى، فيما توفي شخص آخر حاول التدخل لإيقافه، وقالت الشرطة إن الحادث يبدو "مقصودًا" ويرجح أن يكون مرتبطًا بخلافات عائلية.

في غضون ذلك، انتشرت ادعاءات على منصة "إكس" تفيد بأن الرجل الذي أطلق النار كان متنكرًا بزي امرأة، وأنه كان يحاول قتل زوجته السابقة وأطفاله.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة من خلال جمع شهادات المئات من الشهود داخل صالة دينيس إم. لينش في مدينة باوتكت، ومراجعة تسجيلات الفيديو الخاصة بالمباراة.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لاعبين يختبئون ومشجعين يفرون بعد سماع صوت إطلاق النار.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهرين على مأساة مماثلة في جامعة براون، حيث أسفر إطلاق نار عن مقتل طالبين وإصابة تسعة آخرين، فيما توفي مطلق النار لاحقًا.

وقال عمدة باوتكت دون غريبيان: "الأمر محزن للغاية، فهؤلاء طلاب ثانويون كانوا يقضون وقتًا ممتعًا مع عائلاتهم وتحولت اللحظة إلى مأساة".

تقع باوتكت شمال بروفيدنس قرب الحدود مع ماساتشوستس، ويبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة، وكانت مقرًا سابقًا لشركة هاسبرو.