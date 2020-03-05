استنفار عالمي لمواجهة كورونا القاتل بعد استمرار تفشي الفيروس

بات نحو 300 مليون طالب محرومون من الدراسة الخميس حيث أصبحت إيطاليا آخر دولة تغلق مدارسها وجامعاتها في محاولة لوقف انتشار وباء كوفيد-19 الذي يثير هلعا في العالم ويهدد الاقتصاد العالمي. وبفعل الوباء، اضطرت 13 دولة الى اغلاق كل مدارسها ما أثر على الدراسة بالنسبة لأكثر من 290 مليون طالب في العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تحدثت عن "رقم غير مسبوق".

وذكرت اليونسكو أنه قبل أسبوعين كانت الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الاول/ديسمبر، الدولة الوحيدة التي أغلقت مدارسها.

سويسرا

سجلت سويسرا اليوم الخميس أول حالة وفاة بفيروس كورونا حسب ما أعلنته الشرطة

كوريا الجنوبية

اقترب العدد الإجمالي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف الخميس، وهو الأكبر خارج الصين، حيث سجلت السلطات 145 إصابة جديدة. وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5766، مع 35 حالة وفاة.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سيول. وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

كوريا الجنوبية أ ف ب JUNG YEON-JE

واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11,7 تريليون وون (9,9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية. والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة 30 تريليون وون (25 مليار دولار) أعلن عنها الرئيس مون جاي-ان الثلاثاء، لمعالجة الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد ال12 في العالم.

الصين

أفادت الصين الخميس بأن 31 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الاجمالية حاجز الـ 3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.

وتوفي ما لا يقل عن 3102 شخص في جميع مناطق البلاد منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ومعظم الوفيات حصلت في ووهان التي سجلت 2350 حالة وفاة، كما ان المدينة مغلقة بشكل غير مسبوق مثل باقي مناطق هوباي.

ولكن يبدو ان عمليات الحجر الصحي للمصابين وغيرها من القيود المفروضة قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض مستمر في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

الصين أ ف ب STR

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن ال119 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80409. وهناك خمس إصابات فقط من الإصابات الجديدة خارج هوباي.

لكن الصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد ان انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا اغلاق المدارس لأسبوعين وتخزين الأقنعة وإلغاء فعاليات بالجملة في تدابير تعكس قلق الدول من تفشي كورونا المستجد الذي تسبب بحالة من الذعر في العالم ويلقي بثقله على الاقتصاد العالمي. واتخذت إيطاليا، أول بؤرة للوباء في أوروبا والتي تخطت عتبة المئة وفاة (107 وفيات من أصل 3089 إصابة) تدابير استثنائية، فقد قررت اغلاق كل المدارس والجامعات اعتبارا من الخميس حتى 15 آذار/مارس لمواجهة كوفيد-19.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن تزدحم المستشفيات "في حال تسجيل تصاعد متسارع" للحالات الخطرة. وأضاف "ليس إيطاليا وحدها، وإنّما اي بلد في العالم لا يمكنه مواجهة وضع مماثل".

إيطاليا أ ف ب MIGUEL MEDINA

وخلال أسابيع بات مخزون معدات الحماية الفردية للوقاية من المرض "ينفد بسرعة" في العالم، مع تهديد قدرة الدول على الاستجابة بسبب الفوضى الخطيرة والمتنامية لخطوط إمداد معدات الحماية الفردية على المستوى العالمي.

إيران

أعلنت السلطات عن 15 وفاة جديدة، (92 حالة وفاة في حصيلة اجمالية، و2922 اصابة)، كما قررت السلطات إغلاق المدارس وتعليق كل المناسبات الثقافية والرياضية ووتخفيض ساعات العمل في الإدارات.

فرنسا

قررت الحكومة الفرنسية مصادرة مخزون الأقنعة الطبية بموجب مرسوم. وتعتبر فرنسا التي أحصت أربع وفيات حتى الآن وأكثر من 280 إصابة مؤكدة، من بؤر الوباء الرئيسية في أوروبا بعد إيطاليا وقبل ألمانيا.

إسبانيا

سجلت إسبانيا وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد خصت رجلا في الثانية والثمانين من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة. وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني من إلتهاب رئوي وتبين أنه يحمل فيروس كورونا". والأربعاء حتى الساعة 17,00 ت غ، أحصت وزارة الصحة مئتي إصابة في مجمل أنحاء البلاد.

ومع اتخاذ تدابير وقائية مثل تنظيم لقاءات رياضية من دون جمهور أو إلغاء مؤتمرات طبية، أحجمت مدريد حتى الآن عن اجراءات مشددة مثل إغلاق المدارس، الأمر الذي قامت به إيطاليا.

الولايات المتحدة

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 11 حالة وفاة، بعد إعلان وفاتين جديدتين الأربعاء، في وقت وافق البرلمان على الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بهدف احتواء هذا الفيروس. وتوفي شخص جديد بفيروس "كوفيد-19" في ولاية واشنطن حيث كانت سجّلت غالبية الوفيات حتى الآن بين المسنين أو ممن يعانون من وضع صحي متدهور.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا قد أعلن عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج واشنطن. والأربعاء، سجّلت ست إصابات جديدة في لوس أنجلس حيث يسكن نحو 10 ملايين شخص، مقابل أربع في نيويورك (أكثر من 20 مليون شخص) كانوا على صلة بمصابين.

ألمانيا

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الأربعاء وقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها بسبب تراجع حركة الطيران نتيجة الوباء.

بريطانيا

بات الوباء يطال القارات الخمس باستثناء منطقة القطب الجنوبي ويعطل حياة مواطني عدد متزايد من الدول. في لندن أعلن منتجو آخر فيلم لجيمس بوند تأجيل عرضه على الشاشات في العالم.

ساحل العاج

قرر "إرجاء" منتدى "إفريقيا سي أي أو" في أبيدجان بساحل العاج والذي كان من المتوقع أن يجمع 1800 واضع سياسات اقتصادية وسياسية ومن بينهم رؤساء دول، إلى "موعد لاحق"، كما أعلن المنظمون.

تونس

قررت السلطات التونسية تعليق الرحلات البحرية مع شمال إيطاليا تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. ولم يحدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي مدة التعليق. وأكدت رئاسة الحكومة في بيان "إنه سيتم إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال ايطاليا مع تشديد الرقابة على باقي الرحلات البحرية".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الاثنين تسجيل أول إصابة لتونسي أربعيني وصل في رحلة بحرية من إيطاليا، البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا. وقالت الوزارة أن المصاب استخدم سفينة كانت تقل 254 شخصا ووصلت إلى تونس في 27 شباط/فبراير ويخضع جميعهم للحجر الصحيّ.

كما قررت الوزارة أن تجري المباريات الرياضية الدولية في حضور الجماهير المحلية فقط والمشجعين الأجانب الموجودين في تونس.

الجزائر

قالت وسائل إعلامية محلية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد إرتفع إلى 17 حالة. وكانت وزراة الصحة الجزائرية قد أكدت الأربعاء تسجيل 15 إصابة مؤكدة بالفيروس أغلبها في مدينة بوفاريك الواقعة على أقل من 50 كلم من العاصمة الجزائر.