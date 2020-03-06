شاهد: هنديات يضربن الرجال بعصي كفعالية في مهرجان هولي

رحب الآلاف من الهنود بفصل الربيع يوم الخميس، محتفلين بالمهرجان السنوي هولي، والذي يحتفل به السكان الهندوس في الهند ونيبال وباكستان وغيرها.

ولكن انتشار فيروس كورونا، ( 30 حالة إصابة في الهند حتى الآن)، دفع الحكومة إلى التحذير من التجمعات الجماهيرية فيما صرح ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي بأنه لن يحتفل هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبشر المهرجان الهندوسي بنهاية فصل الشتاء، وانتصار الخير على الشر وسيستمر ليوم الثلاثاء المقبل وهو عطلة وطنية يتدفق فيه المحتفلون إلى الشوارع.

وضع المحتفلون في قرية ناندجاون بولاية أوتار براديش الهندية مخاوفهم جانبا، وبدأوا المهرجان في وقت مبكر يقول أحد المحتفلين لفرانس برس أنه لا يريد أن يكبح الفيروس نشاطات مثل مهرجان هولي.

وقال بريجيا، طالب يبلغ من العمر 23 عامًا: "إذا شعرنا بالقلق ... يجب أن نبقى في المنزل وألا نفعل أي شيء... علينا فقط اتخاذ الاحتياطات وسيكون كل شيء على ما يرام."