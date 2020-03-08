شاهد: السعودية تنشر فيديو للملك سلمان بعد "تكهنات" أثيرت حول حالته الصحية

أثار اعتقال الأمراء الثلاث في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضية الكثير من الشكوك والتكهنات أيضاً حول حالة الملك سلمان الصحية، وأيضاً حول "محاولة انقلابية" داخل الأسرة الحاكمة.

وكان الحرس الملكي أوقف أحمد عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وأيضا ابن شقيق الملك، محمد بن نايف، يوم الجمعة.

وبحسب وكالة فرانس برس التي تحدثت إلى مسؤول عربي، وآخر غربي، فإن عملية التوقيف جاءت بعد أن وجهت التهمة للأميرين بتدبير محاولة انقلاب ضدّ ولي العهد، محمد بن سلمان، الرجل الأقوى سعودياً.

أمّا أسوشيتد برس الأمريكية، فقالت نقلاً عن مصدرين مقربين من العائلة المالكة السعودية، إن إلقاء الحرس الملكي القبض على الأميرين جاء بسبب عدم تعهدهما الولاء لولي العهد، لا بسبب انقلاب.

ورغم أن حملة الاعتقالات طالت عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية، متهمين بدعم الانقلاب بحسب ما تقوله فرانس برس، أثارت عملية الاعتقال أسئلة حول صحة الملك سلمان الذي يبلغ من العمر 84 عاماً.

وثمة من طرح سؤالاً حول موعد تتويج ولي العهد بن سلمان ملكاً بسبب هذا الأمر.

"سلوك سلبي"

رداً على تلك التكهنات، نشرت السعودية اليوم شريط فيديو يظهر فيه الملك سلمان، الذي أكّد مصدر سعودي مطلع لفرانس برس أنه "بخير وفي حالة صحية جيّدة".

وأضاف المصدر أن عمليات الاعتقال جاءت فقط "لتشديد الانضباط داخل الأسرة الملكية"، مشيراً إلى أن ولي العهد "يمسك جيداً بزمام الأمور" وأن الاعتقال تمّ بعد "تراكمٍ من السلوك السلبي من قبل الأميرين".

ويظهر الملك سلمان في الفيديو مستمعاً إلى سفيري السعودية الجديدين إلى أوكرانيا والأوروغواي خلال تأديتهما يمين القسم.