شاهد: رقصة "غسل اليدين" تثير ضجة واسعة مع انتشار فيروس كورونا

أثار مقطع مصور لفنان فيتنامي رقص على أغنية "غسل اليدين"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما استوحى الرقصة من الانتشار الواسع لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

وقال الراقص الفيتنامي كونغ دانغ لوكالة "أسوشيتد برس" إنه قام بتصوير الفيديو مع أحد طلابه في الرقص في شارع بالقرب من الأستوديو الخاص به بمدينة "هوشي منه" في فبراير/شباط الماضي.

ويظهر مقطع الفيديو القصير دانغ، مرتديا قميصا أصفر مع طالبه يرقصان على أغنية "غسل اليدين" التي أصدرها مسؤولون في وزارة الصحة الفيتنامية.

وحصد الفيديو الذي نشره كنغ على تطبيق "تيك توك" أكثر من 5.5 مليون مشاهدة بدءا من الثامن مارس/آذار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرقصة الجديدة ونشروا بدورهم نسختهم الخاصة من الرقصة.