إردوغان يطالب الناتو بتقديم "دعم ملموس" في النزاع بسوريا

طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حلف شمال الاطلسي بأن يقدم "دعما ملموسا" في النزاع في سوريا، وذلك خلال زيارته لبروكسل الاثنين.

وقال اردوغان اثر لقائه الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "ننتظر دعما ملموسا من جانب جميع حلفائنا".

واضاف "يشهد حلف شمال الاطلسي مرحلة دقيقة عليه ان يظهر فيها بوضوح تضامنه كحلف" مع تركيا.

واعرب عن امل انقرة ان ينفذ الحلف في شكل تام قراراته التي اتخذها بين 2012 و2015 لجهة دعم الدفاع الجوي التركي.

وتأتي زيارة اردوغان لعاصمة الاتحاد الاوروبي بعد قراره بفتح حدود تركيا امام عبور المهاجرين واللاجئين الموجودين ضمن اراضيها، وذلك لاجبار الدول الاوروبية على "تقديم دعمها للحلول السياسية والانسانية التركية في تركيا".

وتستضيف تركيا 3,6 ملايين لاجىء سوري.

وفرّ نحو مليون شخص في محافظة ادلب شمال غرب سوريا في اتجاه الحدود التركية بعد هجوم لقوات النظام السوري بدعم روسي، الامر الذي عرض انقرة لضغوط كبيرة.

وخسرت تركيا في ادلب اكثر من خمسين من جنودها في شباط/فبراير بنيران القوات السورية.

وقال اردوغان ايضا "على حلفائنا ان يظهروا تضامنهم مع بلادنا من دون تمييز ومن دون طرح شروط سياسية".

واضاف "من الاهمية بمكان ان يتم تقديم الدعم الذي نطلبه من دون مزيد من التأخير".

وانتقد اليونان لتحميلها تركيا مسؤولية الازمة الاخيرة للمهاجرين.

وقال "من غير المنطقي ان تلقي دولة حليفة وجارة المسؤولية على تركيا".