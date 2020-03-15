وباء كورونا: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بالفيروس حول العالم؟

لم تكن وجوه المشاهير والساسة والرياضيين محصنة من الإصابة بمرض "كوفيد _19". ودون استئذان وغير مبال بحصانة يتمتع بها رجال السياسة وكبار الشخصيات العالمية، تجاوز فيروس ووهان التاجي الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول في الصين مختلف فئات المجتمعات. لم يفرق بين فقير وغني، أسود وأبيض، مسلم، مسيحي، يهودي أو بوذي تجاوز كافة الأديان متسللا إلى الأجساد، ونجح في تحويل العالم بأسره إلى مدن أشباح معزولة، ودول أغلقت أبوابها على مواطنيها ولم ترحب بأي زائر.

هؤلاء هم بعض المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 5796 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون

البداية كانت مع إعلان الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما أنه وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا الجديد أثناء وجودهما في أستراليا. وقد دعا الممثّل إلى اتباع توصيات المتخصّصين.

الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون أ ب Jordan Strauss

لويس سيبولفيدا

بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال، أعلن الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا البالغ من العمر 71 عاما ويعيش في شمال إسبانيا إصابته بفيروس كورونا. وقال إنه بدأ يشعر بالأعراض الأولية في 25 شباط/فبراير الماضي.

الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا facebook/photo Chehab, Mariam

وانعكست الفوضى التي سببها فيروس كورونا على الأحداث الرياضية حول العالم بعد أن أصاب عددا من اللاعبين وبات يطال منافسات مختلفة في دول حول العالم، من آسيا الى أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

إيزيكييل غاراي

أعلن الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا عبر صفحته الخاصة عبر موقع "انستغرام" عن إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مصاب بفيروس كورونا.

وكتب غاراي "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء، لقد أثبتت الاختبارات إنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

ميكل أرتيتا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم 12 آذار/مارس إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بفيروس كورونا.

وأعرب أرتيتا عن استيائه، قائلا "هذا مخيّب للآمال حقا لكنني أجريت الاختبار بعد شعوري بالضعف"، مضيفا "سأعود إلى العمل بمجرد السماح لي بذلك".

مدرب نادي أرسنال الإنجليزي ميكل أرتيتا أ ب Frank Augstein

دانيال روغاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعب الهجوم في الفريق دانيال روغاني بفيروس كورونا (كوفيد-19). وقال يوفنتوس إنه تم فرض الحجر الصحي على روغاني وجميع من كان على احتكاك مباشر به.

لاعب الهجوم الإيطالي في فريق يوفنتوس دانيال روغاني أ ب Peter Dejong

كالوم هادسون-أودوي

أكد نادي تشيلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هادسون-أودوي، وسط شكوك بأن الفيروس طاول أيضا عددا من لاعبي أندية إنجليزية أخرى أبرزها إيفرتون.

كالوم هادسون-أودوي لاعب نادي تشلسي الانجليزي أ ب Leila Coker

رودي غوبير

وفي دوري كرة السلة في أمريكا أصيب لاعب فريق "يوتا جاز" الفرنسي رودي غوبير، وهو اللاعب الأول في الدوري الأمريكي للمحترفين الذي تثبت إصابته بكورونا.وقد علّق موسم دوري كرة السلة لمدّة "شهر على الأقل" في محاولة للتصدّي لتفشّي الوباء.

لاعب فريق "يوتا جاز" الفرنسي رودي غوبير أ ب Rick Bowmer

كما أصيب خمسة لاعبين من نادي سامبدوريا الإيطالي، وهم الإيطالي مانولو غابياديني، والغامبي عمر كولي، والسويدي ألبين إيكدال، والإيطالي أنتونيو لا غومينا والنرويجي مورتن ثورسبي، بالإضافة إلى طبيب النادي.

كما انضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني إلى لائحة المصابين مع إعلان ناديه فيورنتينا السبت تسجيل حالتين إضافيتين في صفوفه، بينما باتت الكرة الفرنسية على موعد مع حالة أولى للاعب في الدرجة الثانية.

وأوضح فيورنتينا أن كوتروني وزميله الأرجنتيني جرمان بيسيلا ثبتت إصابتهما بفيروس "كوفيد-19".