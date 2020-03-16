رئيس الوزراء البريطاني يدعو الأشخاص الأكثر هشاشة لتجنب الاتصال مع الأشخاص الآخرين لمدة 12 أسبوعا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى حماية البريطانيين الأكثر هشاشة من المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية متدهورة في الحرب التي تخوضها الحكومة ضد فيروس كورونا. ودعا جونسون هذه الفئة إلى تجنب الاتصال الخارجي مع الأشخاص الآخرين لمدة 3 أشهر لتجنب الإصابة بفيروي كورونا (كوفيد-19).

وقدم جونسون جملة من النصائح إلى مواطنيه كتفادي التجمعات وتجنب الذهاب إلى المطاعم والحانات والنوادي والمسارح وتجنب أي اختلاط في العمل من شأنه أن يتسبب في نقل فيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع. كما طالب رئيس وزراء بريطانيا المواطنين بوقف جميع الاتصالات غير الضرورية وتجنب الأسفار والتنقلات إلا الضرورية منها.

وفي مقاربة ثلاثية، اوصى جونسون جميع افراد العائلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما في حال ظهور اعراض المرض على واحد منهم مثل السعال او الحمى.

اما التوصية الثانية فهي وقف التواصل الاجتماعي لحماية السكان الذين تزيد اعمارهم على 70 عاما والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

والتوصية الثالثة هي منع التجمعات مثل النشاطات الرياضية والفعاليات ابتداء من الثلاثاء رغم أن خطر انتقال المرض بين الحشود الكبيرة العدد "منخفض نسبيا"، بحسب جونسون.

وقال جونسون في المؤتمر الصحافي الأول في سلسلة المؤتمرات المقررة الخاصة بالوباء "الان هو الوقت الذي بجب على كل شخص فيه وقف التواصل غير الضروري مع الآخرين والسفر غير الضروري".

وأضاف "نطلب من الناس أن يبدأو العمل من المنزل قدر الإمكان. عليكم تجنب الحانات والنوادي والمسارح وغيرها من الأماكن الاجتماعية".

وفي المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه مستشاره العلمي باتريك فالانس وكبير المسؤولين الطبيين في انكلترا كريس ويتي، قال جونسون ان المملكة المتحدة "تسير باتجاه النمو السريع من المنحى التصاعدي".

وقال ان من الضروري التحرك في الوقت المناسب واعدا باجراءات أكثر شدة خلال الأيام المقبلة تشمل عزل الأشخاص الذين يعانون من اشد الحالات الصحية خطورة من التواصل مع الاخرين لمدة 12 اسبوعا لضمان "الحماية القصوى التي تتزامن مع ذروة المرض".

وأضاف أن الحكومة تطالب "بتغيير كبير في طريقة عيش الناس" مضيفا أن ذلك "غير مسبوق" في وقت السلم.

وأوضح جونسون أن فيروس كورونا منتشر بشكل خاص في العاصمة لندن وأنه يجب على سكان العاصمة البريطانية العمل من المنزل وتجنب أماكن التجمع. ولم يفرض رئيس الوزراء البريطاني نفس القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية مؤخرا حيث تمّ إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي والمدارس والثانويات والجامعات، أو الحظر التام الذي لجأت إليه إيطاليا.

وقال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة باتريك فالانس "هذا وضع سريع الحركة للغاية وتشير أحدث الأرقام إلى أننا ندخل فترة نمو سريع أو على أعتاب القيام بذلك". "لندن متقدمة على أجزاء من البلاد".

وعلى ما يبدو فإن انتشار الفيروس في العاصمة كان 'قبل أسابيع قليلة' من أجزاء أخرى من المملكة. وتشير الأرقام إلى إصابة أكثر من 1540 شخصا بفيروس كورونا في بريطانيا.