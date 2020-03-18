شاهد: فيضانات عنيفة تضرب محافظة الموصل العراقية

شهدت محافظة الموصل في شمال العراق اليوم الأربعاء فيضانات عنيفة نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الساعات الماضية.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ارتفاع منسوب المياه، مما أسفر عن إغراق عشرات المنازل، في ثاني أكبر المدن العراقية التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ولا تزال بنيتها التحتية المهترئة وشوارعها وحاراتها تعاني من آثار الحرب الدموية التي دامت لسنوات عدة.

وتعمل فرق الدفاع المدني العراقية على إجلاء عشرات المواطنين بعد أن أغرقت السيول منازلهم.

وأشارت مصادر محلية عراقية، إلى أن هذه الفيضانات قد تعيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات للحد من فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في البلاد.

وسجلت السلطات العراقية 164 إصابة بالفيروس و12 حالة وفاة.

وكانت السلطات العراقية قد طالبت الأهالي بالتزام بيوتهم وفرضت حظرا للتجول وأعلنت إغلاق المدارس والجامعات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر ديمسبر/كانون الأول.