وباء كورونا: أول وفاة بكورونا في كوستاريكا وحظر تجول في بلدان بأمريكا اللاتينية

سجّلت كوستاريكا الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، الذي وصل أيضاً إلى نيكاراغوا والسلفادور، بينما حاولت السلطات في كلّ من بنما وبوليفيا والبيرو الحدّ من تفشّي الوباء بفرض حظر تجوّل، في حين أعلنت الشيلي حالة الكوارث ونشرت الجيش للحدّ من تفشّي الوباء.

وفي كوستاريكا، قالت وزارة الصحّة إن أول ضحية لكوفيد-19 في البلاد، هو رجل يبلغ من العمر 87 عاماً، كان في العناية المركّزة في مستشفى بمدينة ألاخويلا، على بعد 15 كلم شمال غرب العاصمة سان خوسيه. وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد 69 شخصاً.

حظر للتجول

وفي بنما المجاورة فرضت الحكومة حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تدابيرها الرامية للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، إنّ هذا الإجراء يسري من الساعة التاسعة مساء ولغاية الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

بدورها أعلنت بوليفيا "حالة الطوارئ الصحية"، وفرضت حظر التجوّل ليلا من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، وذلك لغاية 31 آذار/مارس.

وفي البيرو التي سجّلت حتى اليوم 145 إصابة بفيروس كورونا من دون أي وفاة، صدر الأربعاء مرسوم رئاسي فرض حظراً للتجوّل، ومنع سير كل المركبات الخاصة التي لا تقدّم خدمات أساسية.

وفي نيكاراغوا أعلنت نائبة الرئيس، السيدة الأولى روزاريو موريللو، الأربعاء أنّ رجلاً في الأربعين من عمره عاد مؤخّراً من بنما، أصبح أول مصاب بفيروس كوفيد*19 في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

كذلك فإنّ السلفادور، التي حظرت منذ 12 الجاري دخول جميع الأجانب (باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين)، سجّلت الأربعاء أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في خطاب عبر التلفزيون، إن المصاب كان في إيطاليا وسافر منها إلى غواتيمالا ليدخل منها خلسة إلى السلفادور، وأضاف انه لا يعرف عدد الأشخاص الذين زارهم" منذ عودته إلى السلفادور، وأن هذا المريض موضوع في العزل في مكان لم يكشف عنه.

احتجاجات مختلفة

وفي كولومبيا التي شهدت على مدى أشهر عدّة احتجاجات ضدّ الرئيس إيفان دوكي، واصل بعض من سكّان العاصمة بوغوتا احتجاجاتهم الأربعاء بطريقة أخرى، إذ عمدوا طوال نصف ساعة إلى الطرق على الأواني والطناجر من نوافذ منازلهم أو شرفاتها، مردّدين عبارة "دوكي لا يحمي المواطنين"، بحسب ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وفي الشيلي أعلن الرئيس سيباستيان بينييرا الأربعاء "الحالة الاستثنائية الدستورية للكوارث"، التي تتيح له نشر الجيش للحفاظ على النظام في البلاد.

وقال بينييرا الذي بلغ عدد المصابين بكورونا في بلاده أكثر من 200 شخص، إنّ الإجراء الذي يسري لمدة 90 يوماً، سيوفّر قدراً أكبر من الأمان حول المستشفيات والمرافق الصحية، وسيحمي سلسلة توريد المنتجات الطبية، وسيسهّل نقل المرضى والطواقم الطبية.

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