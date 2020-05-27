هل ستصبح دول أمريكا الجنوبية بؤرا جديدة لوباء كورونا؟

حذّرت وكالة إقليميّة تابعة لمنظّمة الصحّة العالميّة الثلاثاء من أنّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ "يتسارع" في كلّ من البرازيل والبيرو وتشيلي، مناشدة هذه البلدان عدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحدّ من تفشّي الوباء.

وقالت كاريسا إتيان، مديرة منظّمة الصحّة للبلدان الأمريكيّة ومقرّها واشنطن "نحن في أمريكا الجنوبيّة قلقون بشكل خاصّ، نظراً إلى أنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيّام منذ بداية الوباء".

وأضافت أنّ "البيرو وتشيلي سَجّلتا أيضاً معدّلات مرتفعة، في مؤشّر على أنّ الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين".

وأظهر إحصاء يستند إلى مصادر رسميّة لغاية مساء الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أنّ منطقة أمريكا اللاتينيّة والكاريبي سجّلت 774.767 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها أكثر من 41.600 وفاة.

وقد تجاوز العدد اليوميّ للإصابات الجديدة أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة، ممّا جعل أمريكا اللاتينيّة "من دون أدنى شكّ" البؤرة الجديدة للوباء، بحسب منظّمة الصحّة للبلدان الأمريكيّة.

وقالت كاريسا إتيان إنّه "بالنسبة إلى معظم دول الأمريكيّتَين، فإن الوقت ليس مناسباً الآن لتخفيف القيود أو الحدّ من استراتيجيّات الوقاية".

وكانت وزارة الصحّة البرازيلية فد أعلنت الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى خلال 24 ساعة بأرواح 1039 شخصاً، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف تسجّل في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع في الأسبوع الماضي.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك ثمانية آلاف الثلاثاء، وهو عدد كانت الحكومة اعتبرت أنه الحد الأقصى الممكن خلال الوباء.

وقال مساعد وزير الصحة هوغو لوبيز-غتايل بعد عرض الحصيلة اليومية "من غير المفاجىء أن يواصل عدد الحالات الارتفاع لأنه عدد حالات متراكمة".

ومنذ الـ 28 فبراير-شباط حين تأكدت أولى ثلاث إصابات، باتت المكسيك تسجل 74 ألفا و560 حالة إصابة و8134 وفاة بحسب الاحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة الثلاثاء.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، سجلت 3455 حالة جديدة و501 وفاة، وهي الأرقام الأكثر ارتفاعا للحصيلة اليومية منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.