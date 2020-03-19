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لبنان

مطار بيروت الدولي يغلق أجواءه أمام حركة الملاحة الجوية بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فيروس كورونا
إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فيروس كورونا   -   حقوق النشر  أ ب
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اغلق مطار بيروت_ رفيق الحريري الدولي مساء أمس الأربعاء أمام حركة الملاحة الجوية، في خطوة اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد المصابين 149 حالة وأسفر عن وفاة 4 أشخاص حتى هذه الأثناء.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية المحلية، أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني لمنع انتشار الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوخر سبتمبر/كانون الاول.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر النفطي في البلوك رقم 4(أول بئر للنفط والغاز تم اكتشافه في لبنان).

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات حول العالم بسبب مرض كوفيد _19 حتى تاريخ اليوم الخميس أكثر من 9 آلاف حالة وفاة (9277) ووصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 225000 ألف إصابة.

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