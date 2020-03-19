النيابة العامة السعودية تأمر بملاحقة شاربيْ "الديتول"

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أنها وجهت أمراً بالقبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو وهما يشربان من سائل تعقيم(ديتول) بدعوى إنه يقي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشابان بشكل منفصل، وهما يشربان معقما، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب أحد المعلقين على تويتر بإنزال "أقصى العقوبات" على الشابين، معتبرا أنهما يعرضان حياة الآخرين للخطر.

وسجلت السعودية 274 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فيما سُجّلت في دول الخليج الست أكثر من ألف إصابة بالفيروس.

ومن المتوقع تسجيل خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالى نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.