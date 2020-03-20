كورونا يجتاح أوروبا وينتشر في أمريكا اللاتينية والصين خالية من إصابات جديدة محلية

تبقى أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا في خط المواجهة الأول في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع تعزيز كل دول العالم تدابير الوقاية كما فعلت الأرجنتين وكاليفورنيا اللتان أعلنتا حجرا "وقائيا وإلزاميا" على السكان.

وتشمل القيود على حرية التنقل أكثر من نصف مليار نسمة بعدما دعت السلطات السكان إلى ملازمة المنازل.

وأصاب فيروس "كوفيد-19" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "عدو البشرية"، أكثر من 240 ألف شخص عبر العالم. وبالنظر إلى وتيرة الوفيات اليومية المسجلة، يتوقع أن تتجاوز الحصيلة العشرة آلاف.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من نقص في التضامن حيال الدول الفقيرة ما قد يؤدي إلى حصد "ملايين" الأرواح.

الصين

أعلنت الصين الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

وتراجع عدد الوفيات في الصين كذلك بشكل كبير إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في كانون الثاني/يناير.

وتجاوز حاليا عدد الوفيات في إيطاليا (3400 شخص) ذلك المسجل في الصين حيث أودى كوفيد-19 بحياة 3248 شخصا.

وأصيب نحو 81 ألف شخص بالفيروس في الصين لكن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مصابين فيه حتى الآن بلغ 7000.

إيطاليا

أصبحت إيطاليا الخميس الدولة الأكثر تأثّراً في العالم جرّاء فيروس كورونا (كوفيد19)، إذ تخطى عدد الوفيّات على أراضيها الاعداد المسجّلة في الصين، في وقت حذّرت الأمم المتحدة من أن "ملايين" الأرواح مهدّدة بسبب عدم التضامن مع البلدان الفقيرة في مواجهة الوباء.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 9827 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 19,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من 232680 إصابة في 158 بلداً منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المشخّصة لا تعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن صار العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.

إسبانيا

أودى فيروس كورونا (كوفيد-19)بحياة 767 شخصا في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الخميس.

وأوضحت الوزارة أنّ هناك 1107 مرضى شفيوا حتى الآن. وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء، وباتت الحصيلة 17147 إصابة في هذه الدولة التي صارت الرابعة عالمياً لناحية التأثر بالفيروس.

البيرو

سجّلت البيرو الخميس أوّل ثلاث وفيّات جرّاء كورونا (كوفيد-19)، في وقتٍ أعلنت الحكومة ازدياداً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس والتي بلغت 234.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ أحد المتوفين الثلاثة رجل "لديه تاريخ من ارتفاع الضغط" أُدخِل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفّس، وهو لم يكن قد سافر إلى الخارج.

وفرضت البيرو الأربعاء حظراً يوميّاً على التجول بين الساعة 20,00 و5,00 وفرضت حجراً إلزاميّاً على سكّانها البالغ عددهم 32 مليون على مدى 15 يوماً. كما أغلقت البلاد جميع حدودها ومطاراتها.

المكسيك

أمر قاض اتّحادي في مكسيكو الخميس الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باتّخاذ كلّ الإجراءات الوقائيّة والخطوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وقال القاضي إنّ "السلطات لا تتّخذ إجراءات صحية عامة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر التي تواجه البلاد".

وتعرّض الرئيس اليساري لانتقادات كثيرة على خلفيّة عدم اتّخاذه إجراءات كافية لمواجهة انتشار الفيروس الذي تسبّب الأربعاء في أوّل حالة وفاة في المكسيك حيث تمّ أيضاً تأكيد 164 إصابة.

الولايات المتحدة

قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء الخميس فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الحاكم في مؤتمر صحافي "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد" لوقف انتشار كوفيد-19.

من جهته، أمر رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي مساء الخميس بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالبا منهم الامتناع عن أيّ تنقّل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكتب غارسيتي على تويتر أنّه أصدر أمرا طارئا بفرض حجر يُلزم "جميع سكّان مدينة لوس انجيليس بأن يبقوا في منازلهم وبأن يحدوا على الفور من التحرّكات غير الضرورية".

وتعيش الولايات المتحدة على وقع القيود المفروضة على السفر وإجراءات العزل بينما تراجع اقتصاد أول قوة في العالم جراء انتشار الفيروس.

البرازيل

أغلقت البرازيل الخميس، بقرار وزاريّ ولمدّة 15 يومًا، جميع حدودها البرّيّة، باستثناء الحدود مع الأوروغواي، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

ويحظّر المرسوم الوزاري الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نشره، الدخول "عن طريق البَرّ للأجانب المتحدّرين من الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وغويانا الفرنسية وغويانا وباراغواي والبيرو وسورينام".

الأرجنتين

فرض الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الخميس حجرا "وقائيا وإلزاميا" على السكان ابتداء من الجمعة وحتى 31 آذار/مارس، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال فرنانديز في خطاب "نحن نعتني بصحة الأرجنتينيين".

وتوجد في الأرجنتين 128 إصابة بالفيروس فضلا ثلاث حالات وفاة.

هايتي

أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز الخميس، تسجيل أوّل حالتَي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في هايتي، أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكّانًا.

وقال مويز في خطاب متلفز "سجّلنا أوّل إصابتَين بفيروس كورونا (كوفيد-19) على الأراضي الوطنيّة".

بنما

أعلنت بنما التي تضمّ المطار الأكثر ازدحامًا في أميركا الوسطى، الخميس أنّها ستُعلّق ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولمدّة شهر، كلّ الرحلات الدوليّة، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو عبر تويتر إنّه "ابتداءً من الأحد الساعة 23,59 (الإثنين 3,59 بتوقيت غرينتش)، سيتمّ تعليق وصول ومغادرة كلّ الرحلات الدوليّة مِن بلادنا وإليها، لمدّة شهر واحد".

وسجلت بنما 109 إصابات بالفيروس (أعلى رقم في أميركا الوسطى)، فضلاً عن وفاة واحدة.

المغرب

أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وحددت وزارة الداخلية المغربية في بيان الحالات التي سيسمح فيها للمواطنين بالتحرك وهي"التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن... شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل".

كذلك سيسمح للمواطنين بالخروج لشراء مستلزمات المعيشة اليومية والتوجه للمستشفيات والصيدليات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب 63 وحالتين وفاة.

مهرجان كانّ السينمائي

قالت اللجنة التنظيمية لمهرجان كانّ، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، إنها اتخذت القرار بعدم تنظيمه هذا العام في شهر أيار/مايو (من 12 حتى 23) مضيفة أن عدّة خيارات مطروحة.

وتمّ اتخاذ قرار التأجيل بسبب وباء كورونا. وأضافت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن المهرجان قد يؤجل حتى نهاية حزيران/يونيو أو بداية أيلول/يوليو 2020.

الأمم المتحدة

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، الخميس، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل "الملايين" إن لم يتم ضبط انتشاره. وحذر غوتيريش من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامناً، وبخاصة مع الدول الأشد فقراً، في مكافحة تفشي الوباء.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين"، مشدداً على أنّ "التضامن العالمي ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع".