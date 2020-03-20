مختبر نوفارتيس يقدم 130 مليون جرعة كلوروكين لمكافحة كورونا

أبدى مختبر نوفارتيس السويسري الجمعة استعداده لتقديم ما يصل إلى 130 مليون جرعة من عقار كلوروكين المستخدم ضد الملاريا والذي قد يكون فعالاً في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مجموعة نوفارتيس في بيان "تعهدها بتزويد ما يصل إلى 130 مليون جرعة من 200 ملغ بحلول نهاية أيار/مايو بعد أن تكون سلطات الرقابة أعطت موافقتها على استخدام (العقار) لمعالجة المصابين بوباء كوفيد-19".

وقالت إنها ستطلب التراخيص من "إدارة الغذاء والدواء"، الهيئة الفدرالية الأمريكية المشرفة على سلامة الأطعمة وتسويق الأدوية في الولايات المتحدة، مع ضمان "وصول واسع النطاق للمرضى الذين سيكونون بأمس الحاجة إلى هذا الدواء في العالم" ولا سيما لدى منظمة الصحة العالمية.

وعقار كلوروكين دواء متدني الكلفة يستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض جهاز المناعة.

وأظهرت دراسة صينية نشرت في منتصف شباط/فبراير أن تجربة سريرية جرت في عشرة مستشفيات أعطت نتائج واعدة مع اختبارات شملت أكثر من مئة مريض.

وتجري عدة تجارب حالياً ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا، لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات والتحقق من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الكلوروكين في معالجة المصابين بوباء كوفيد-19.

كما أعلنت مختبرات أخرى منها "سانوفي" الفرنسية و"تيفا" الإسرائيلية عزمها على توفير مخزون من عقار "هيدروكسي كلوروكين".