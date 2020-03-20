السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلية ووسائل النقل العام والأجرة لأسبوعين بسبب كورونا

قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما شددت دول خليجية أخرى إجراءاتها الاحترازية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في وزارة الداخلية انه تقرر "تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم (...) السبت".

وكانت السعودية اتخذت خلال الأسابيع الماضية قرارات تهدف لمكافحة انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة آلاف حول العالم، بينها وقف الرحلات الدولية وإغلاق المتاجر ومراكز الترفيه وتعليق العمرة.

وسجلت السعودية أكثر من 200 إصابة بالفيروس من بين أكثر من 1200 إصابة في دول الخليج الست التي اتخذت بدورها إجراءات صارمة للحد من الانتشار تشمل الحد من التنقل وإغلاق المدارس والمساجد.

إجراءات اقتصادية

كذلك أعلنت المملكة أنّ دعمها المالي للاقتصاد المتأثر بإجراءات مكافحة الفيروس، وآخرها تعليق رحلات الطيران الداخلية والمواصلات، يبلغ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان إنّ المحفزات الاقتصادية تستهدف شركات خاصة والقطاع المصرفي ومؤسسات مالية، وبينها الإعفاء من رسوم الاقامة لثلاثة أشهر، وتأجيل دفع الضريبة على القيمة المضافة، وتسهيل تقديم قروض.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حذّر في خطاب الخميس من مرحلة "أكثر صعوبة" في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الملك سلمان في خطاب متلفز، هو الأول لزعيم دولة خليجية حول الفيروس، "إننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله. إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وتستعد المملكة الثرية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفيروس في مناطقها.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً.

دول خليجية أخرى

وإلى جانب السعودية، اتخذت الدول المجاورة إجراءات صارمة.

والسبت قررت الإمارات فرض حجر صحي اجباري على مواطني مجلس التعاون الخليجي الراغبين بدخول الدولة، بعد أيام من تعليق دخول حاملي التأشيرات والإقامة من أية جنسية.

وفي قطر ثبتت الحكومة أسعار الفواكه والخضار والأسماك واللحوم حتى نهاية الشهر، وأعفت المناطق الصناعية من القيمة التأجيرية لمدة ستة أشهر.