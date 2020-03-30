العالم يزداد انغلاقا في انتظار بلوغ فيروس كورونا ذروة انتشاره

ازدادت المخاوف من حصول انكماش في ألمانيا وشلل اقتصادي في الولايات المتحدة اليوم الإثنين فيما بات أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حول العالم يلازمون منازلهم على أمل وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتُواصل حصيلة الوباء الارتفاع مع وفاة نحو 36 ألف شخص بينهم طفل في العالم فيما تجاوزت إيطاليا سقف 11 ألف وفاة وأحصت إسبانيا 800 وفاة إضافية في 24 ساعة مقابل وفاة 418 شخصا في فرنسا في عدد قياسي.

أ ب Kay Nietfeld

هل يبلغ الوباء ذروته في إسبانيا.. خلال أيام؟

رغم ذلك، تشهد إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا مع 7340 وفاة، تباطؤا في تزايد عدد الوفيات والإصابات منذ بضعة أيام ما يوحي أن الوباء سيبلغ ذروته قريبا، علما بأن 25 الف شخص قضوا في أوروبا وحدها.

أ ب Anna Surinyach

ووصلت الإثنين إلى ميناء نيويورك سفينة مستشفى عملاقة تضم ألف سرير بغرض تقديم المساعدة إلى مستشفيات المدينة التي لا تزال بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع أكثر من 33 ألف إصابة و776 وفاة.

لكن ذلك لم ينعكس تشاؤما في وول ستريت التي افتتحت على ارتفاع بلغ 0.43 في المئة قرابة الساعة 14.15 ت غ.

أ ب Seth Wenig

وفي السياق نفسه، لم تسجل الأسواق الأوروبية خسائر كبيرة حتى أنها حققت أرباحا مثل بورصتي فرانكفورت وباريس.

كورونا ضرب أوروبا "بشراسة مذهلة"

وإذ أكد أن الفيروس ضرب أوروبا "بشراسة مذهلة"، اعتبر صندوق النقد الدولي الإثنين أن "انكماشا عميقا" في 2020 في القارة العجوز هو "أمر مسلم به".

وثمة توقعات أن يتراجع الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، وفق ما أفادت لجنة الحكماء الاقتصاديين التي تقدم مشورة إلى الحكومة.

وتعطلت وسائل النقل في شكل كامل كون 3.38 مليارات شخص أجبروا على ملازمة منازلهم، أي نحو 43 في المئة من سكان العالم، وتوقف تاليا الطلب على الخام.

وواصلت أسعار النفط تراجعها الإثنين ليبلغ سعر نفط برنت أدنى مستوى وصله في نهاية 2002 وينخفض نفط غرب تكساس الوسيط عدة مرات إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 20 دولاراً.

أ ب

غير أن وفرة العرض مع استمرار حرب الأسعار بين السعودية والروسية تساهم أيضا في تراجع الأسعار. وتشاور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين في هذا الموضوع هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الأخير دعا سكان موسكو الـ12.5 مليونا إلى "التعامل بجدية" مع قرار الحجر الذي فرض عليهم اعتبارا من اليوم.

في زيمبابوي، حيث كثفت الشرطة دورياتها الإثنين في العاصمة هراري لفرض احترام الحجز المنزلي، أبدى السكان أسفهم للتوقف المفاجئ لوسائل النقل.

أ ب Tsvangirayi Mukwazhi

وقال موست جاوور منتظرا حافلة لم تصل "ليتنا أمضينا هذه الأسابيع الثلاثة في قريتنا حيث لا نحتاج إلى شراء كل شيء. لا أستطيع إطعام عائلتي هنا إذا توقفت عن العمل".

في هذا السياق، بات الجميع يرصد الموعد الذي يبلغ فيه الوباء ذورته لجهة عدد الوفيات.

وتوقع ترامب أن يحصل ذلك في الولايات المتحدة "خلال أسبوعين" فيما تأمل السلطات الصحية في أوروبا أن يكون هذا الموعد وشيكا.

وفي الانتظار، يبدو أن العزل التام المستمر منذ ثلاثة أسابيع بدأ يؤتي ثمارا مشجعة في إيطاليا، البلد الذي سجل عددا قياسيا عالميا للوفيات (11500) مقابل 97 ألفا و689 إصابة.

وقال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري الإثنين "نأمل أن نبلغ الذورة خلال سبعة أو عشرة أيام على أن يبدأ الوباء بالتراجع بعدها منطقيا".

Virus Outbreak A Week Photo Gallery LaPresse Claudio Furlan

لكن الطواقم الطبية أنهكت في فرنسا حيث قضى أكثر من ثلاثة آلاف شخص بالفيروس في المستشفيات بينهم 418 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكتبت إيليز الممرضة في مركز بيزانسون الاستشفائي في شرق البلاد على فيسبوك "هذا الصباح استيقظت وأنا أبكي، تناولت الفطور وأنا أبكي. هيأت نفسي وأنا أبكي، هنا في حجرة تغيير الملابس في المستشفى أجفف دموعي. الناس على الأسرة يبكون أيضا وعلي أنا تقع مسؤولية تجفيف دموعهم".

أ ب Jean-Francois Badias

في اليونان، سادت الاثنين مخاوف من انفجار قنبلة صحية موقوتة بعد إعلان وفاة مسنة في السادسة والسبعين بفيروس كورونا في جزيرة ليسبوس في بحر إيجه والتي تضم مخيم موريا المكتظ للاجئين.

وفي المجر، تخشى المعارضة أن يشكل الوباء ذريعة للسلطة لتحد من الحريات العامة في شكل أكبر. وفي هذا الإطار، حصل رئيس الوزراء فيكتور أوروبا الاثنين على موافقة البرلمان لإصدار التشريعات اللازمة في إطار حال طوارىء مفتوحة لمكافحة كورونا.

وينص "قانون فيروس كورونا" على معاقبة من ينشر "معلومات مغلوطة" عن الوباء أو عن التدابير الحكومية بالسجن خمسة أعوام.