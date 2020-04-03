البرلمان الأوروبي يعرض تحويل قاعاته إلى مستشفيات وإقامات مؤقتة للمرضى المحتاجين

اقترح البرلمان الأوروبي على السلطات البلجيكية تزويدها بمبنى البرلمان في العاصمة بروكسل ووضع أسطول من السيارات والشاحنات تحت تصرفها للمساعدة في التعامل مع جائحة كوفيد 19.

إجمالي الاصابات في بلجيكا يصل إلى 15348

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت الخميس 1384 حالة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الاصابات في بلجيكا الى 15348 ، وتسجيل 183 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى 1011، في حين غادر 363 المستشفى ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2495.

تزويد البلدية بنحو مائة سيارة وشاحنات مع سائقين

وفي وقت سابق اتصل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله بمسؤولي بلديات منطقة بروكسل لعرض أحد فروع البرلمان ومنها ذلك الواقع في حي مايوس،والمسمى بمبنى هيلموت كول وهو قريب من مقر البرلمان الأوروبي فضلا عن تزويد البلدية بنحو مائة سيارة وشاحنات مع سائقين.

وقال جاومي دوش المتحدث الرسمي باسم البرلمان الأوروبي:

"إن رئيس البرلمان ديفيد ساسولي ومساعديه يفحصون منذ عدة أيام كيف يمكن للبرلمان أن يساعد بشكل ملموس السلطات البلجيكية خلال الأزمة التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا " مضيفا أن "مبنى البرلمان على سبيل المثال ، يمكن أن يستخدم بمثابة مستشفى أو إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة كما يمكن للسائقين المساعدة في نقل الطعام أو الدواء".

تقديم مساعدات مماثلة في لوكسمبورغ وستراسبورغ

يرغب البرلمان الأوروبي في تقديم مساعدة مماثلة لصالح المدن الأخرى التي بها فروع له في لوكسمبورغ وستراسبورغ ذلك أن المباني شبه فارغة بسبب اعتماد موظفي البرلمان الأوروبي سياسة العمل عن بعد. ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البرلمان الأوروبي اثنتي عشر جلسة عامة في ستراسبورغ ، بفرنسا التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الوباء القاتل ونتيجة لذلك تم نقل العديد من الجلسات العامة إلى بروكسل ، ومن المتوقع أن تعقد أقرب جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ شهرسبتمبر.

فنادق تتحول لدور رعاية للمرضى

وذكر موقع بلجيكا 24 أنه تقرر تحويل فندق Ibis في ألست فلاندرز الشرقية إلى “فندق رعاية” بالمنطقة ، حيث يستعد الفندق للتعامل مع زيادة عدد المرضى بالمستشفيات المحلية .. وذكرت العديد من الصحف الفلمنكية ،انه سيتم رعاية المرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى العناية المركزة ولكنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم . وستبدأ هذه الخدمة في 6 أبريل في الفندق

إجراءات الحجر الصحي في بلجيكا تسري حتى 19 أبريل

وفي سياق متصل قالت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس: “علينا الآن بدء العمل على سيناريو إنهاء الحجر الصحي في بلجيكا ..سنجمع مجموعة من الخبراء لإعداد الإنهاء التدريجي للحجر الصحي، وسيرأس الإجتماع مسؤول من الجانب العلمي كما سيتم دعوة أشخاص من العالم الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في المجلس“. وتسري إجراءات الحجر الصحي في بلجيكا حتى 19 أبريل مع إمكانية التمديد حتى 3 مايو .