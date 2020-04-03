شاهد: العاصمة الفلبينية مانيلا.. مشاهد ما قبل انتشار فيروس كورونا وبعده

في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، أصبحت شوارع مانيلا المكتظة بالمركبات شبه فارغة وتبدو مهجورة.

أبلغت الفلبين عن 2311 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 96 حالة وفاة، فيما تتوقع ارتفاع معدلات الإصابة بعد وصول مجموعة جديدة من الاختبارات وفتح المختبرات الطبية.

هدد رودريغو دوتيرتي، رئيس الجمهورية الفلبينية في مانيلا، يوم الأربعاء بإطلاق النار على مثيري الشغب ووقف المساعدات الغذائية والمالية، في حال مخالفة فرض الحظر الصحي، الذي فرضته الحكومة على ملايين الفيليبين لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ويخضع حوالي 2.45 مليار شخص في 42 دولة في العالم للحبس المنزلي الإلزامي، وتشمل البلدان الأكثر تضررا في أوروبا كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وفي قارة آسيا مثل الهند، ونيبال، وسري لانكا.

أما في العالم العربي، اتخذت العراق والأردن ولبنان وفلسطين تدابير تخضع مواطنيها لالتزام البيوت، كما انضمت المغرب وجنوب إفريقيا ومدغشقر ورواندا مؤخرا ومن المتوقع أن يتم فرض الحجر في عاصمة الكونغو، برازافيل ومنطقتان في غانا مطلع الأسبوع المقبل.