الملكة إليزابيث تلقي خطاباً متلفزاً نادراً الأحد حول تفشي فيروس كورونا

قال قصر باكنغهام في بيان إن الملكة إليزابيث الثانية ستلقي خطابًا متلفزًا نادرًا مساء الأحد في إطار إجراءات التصدي لوباء كوفيد 19.

وقال القصر إن الخطاب تم تسجيله في قلعة وندسور وسيتم بثه إلى المملكة المتحدة ودول الكومنولث وسيتمحور حول تفشي فيروس كورونا.

وسيتم عرض الخطاب مساء الأحد عند الثامنة بتوقيت غرينتش.

هذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها الملكة ببث خطاب خاص واستثنائي، آخرها كانت في عام 2002 بعد وفاة الملكة الأم.

كما قامت بالإدلاء بخطاب متلفز قبل جنازة الأميرة ديانا عام 1997 وخطاب آخر حول حرب الخليج عام 1991.

في المملكة المتحدة، سجلت أكثر من 41000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 4000 حالة وفاة.

في شهر آذار/ مارس، أعلن الأمير تشارلز، 71 عامًا، إصابته بالفيروس، ثم تعافى وافتتح يوم الجمعة أحدث مستشفى في لندن تم إنشاؤه في غضون تسعة أيام فقط، لمساعدة العاصمة على التعامل مع تفشي الفيروس.

يذكر أن رئيس الحكومة بوريس جونسون أعلن كذلك في وقت سابق عن إصابته بالفيروس.